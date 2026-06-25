Muere Niño Encerrado en un Auto en Plena Ola de Calor en Francia

El padre le pidió al menor que tomara una siesta, pero éste se encerró en el vehículo y no sabían donde se encontraba

FranciaLa fiscalía de Pontoise indicó que cuando llegaron los equipos de emergencia, estos tomaron el relevo de los padres del menor que intentaban reanimarlo, en vano. Foto: AFP.

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