Si Vas a Salir Lleva Paraguas: ¿A Qué Hora se Esperan Lluvias Muy Fuertes En CDMX Hoy?

Este jueves, 25 de junio de 2026, se prevé que seguirán las lluvias en varios estados del país, así que no olvides llevar paraguas. Te decimos a qué hora se esperan precipitaciones muy fuertes en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy, una vaguada en niveles altos de la atmósfera se extenderá sobre el oriente, centro y occidente de México, y la onda tropical núm. 11 frente las costas del Pacífico Sur Mexicano, en interacción con inestabilidad en los niveles altos y con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, ocasionarán:

Lluvias puntuales muy fuertes en: Oaxaca (oeste) y Guerrero (sureste).

Lluvias puntuales fuertes en Puebla (suroeste), Morelos, Ciudad de México, Estado de México (centro, oeste y suroeste), Michoacán (noreste, oeste y suroeste), Guanajuato (sur), Colima, Jalisco (excepto noreste) y Nayarit (norte y sur).

Lluvias con intervalos de chubascos en: Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas, todas con descargas eléctricas.

Lluvias aisladas en zonas de: Aguascalientes, Nuevo León y Coahuila.

¿A qué hora se esperan lluvias muy fuertes en CDMX hoy?

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, después de mediodía, se prevé ambiente cálido, incremento de nubosidad con lluvias fuertes a muy fuertes puntuales cerca de las 15:00 horas, que pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.

Además, el SMN pronosticó cielo medio nublado con bruma por la mañana en el Valle de México, así como ambiente frío a fresco en la mayor parte de la región con posibilidad de lluvias aisladas matutinas.

Durante la tarde, se espera ambiente templado a cálido con cielo nublado en la mayor parte del Valle de México, y caluroso en el suroeste del Estado de México.

Probabilidad de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México (centro, oeste y suroeste); acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 23 a 25°C.

La temperatura mínima en Toluca, Edomex, será de 8 a 10 °C y máxima de 19 a 21 °C.

Con información de N+.