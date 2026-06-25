Si Vas a Salir Lleva Paraguas: ¿A Qué Hora se Esperan Lluvias Muy Fuertes En CDMX Hoy?

Te decimos a qué hora se esperan lluvias muy fuertes en la Ciudad de México hoy, 25 de junio de 2026

Lluvias en la Ciudad de MéxicoLluvias en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy, 25 de junio de 2026, se pronostican lluvias muy fuertes en CDMX. Lleva paraguas y mantente informado sobre el clima.

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