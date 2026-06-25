¿Cómo Estará el Clima Hoy Jueves 25 de Junio de 2026 en Nuevo león? Estas Son las Temperaturas

Muy agradables temperaturas al inicio de este jueves 22 de junio en Monterrey y su zona metropolitana, marcando 23 a 24 grados con cielo parcialmente nublado en algunos sectores y buena calidad del aire a las siete de la mañana. Por la tarde se espera que la condición del cielo cambie a soleado y la temperatura máxima alcance 34 grados centígrados con sensación de 37 grados con humedad relativa que puede descender al 40 por ciento. La sensación de calor está en función de la humedad y del viento.

Las condiciones de estabilidad siguen dominando sobre el noreste de México, con cielos soleados y pocas probabilidades de lluvia. Las temperaturas máximas se mantendrán en el orden de los 34 a 35 grados centígrados para los siguientes días y será hasta el final de la siguiente semana cuando aparezcan nuevamente las probabilidades de precipitación.

Mientras tanto, las lluvias se concentran en el occidente, centro, oriente y sureste del país por la presencia de Canales de Baja Presión, la Onda Tropical número 11 y una Vaguada en la altura, que mantienen la inestabilidad lejos de Nuevo León.

Inestabilidad en el Océano Pacífico

Seguimos monitoreando la zona de inestabilidad en el Pacífico, muy lejana de las costas nacionales. Se sigue organizando y ahora presenta un 80 por ciento de potencial ciclónico. No tendría afectación aparente para México porque su movimiento es al oeste, alejándose del continente.

Detrás vienen en secuencia las Ondas Tropicales 9, 10 y 11, lo que indica que las condiciones del Océano Pacífico son propicias para que sigan formándose zonas ciclónicas en las siguientes semanas.

Del lado del Atlántico, Caribe y Golfo de México sigue inhibida la actividad. El Polvo del Sáhara continúa presente y cruza sobre estas regiones evitando que se formen ciclones. Este patrón es común todos los años, independientemente del fenómeno de El Niño, que se asocia con una disminución de los ciclones en el Atlántico. Las nubes de polvo del desierto contribuyen en gran medida a la estabilidad.