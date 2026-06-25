Carambola de 34 Vehículos Deja Seis Lesionados en Libramiento Rosas Magallón de Tijuana

El accidente mantiene cerrada la circulación mientras cuerpos de emergencia atienden a los lesionados y retiran las unidades

Carambola Involucra 34 Vehículos y Deja Seis Lesionados en TijuanaFoto: Bomberos de Tijuana

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Accidente múltiple en Libramiento Rosas Magallón: 34 vehículos afectados y 6 lesionados. Operativo de rescate en marcha. Evita la zona y sigue las recomendaciones.

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