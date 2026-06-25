Carambola de 34 Vehículos Deja Seis Lesionados en Libramiento Rosas Magallón de Tijuana

Un accidente vehicular múltiple registrado la mañana de este jueves sobre el Libramiento Rosas Magallón, a la altura de la llantera Jaramillo y el nodo vial 5 y 10, movilizó a cuerpos de emergencia luego de que un camión de carga se viera involucrado en una carambola que afectó a 34 vehículos.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando un tráiler, que presuntamente presentó una falla mecánica, impactó a varios vehículos que circulaban por la zona.

En el accidente estuvieron involucrados 30 vehículos particulares y cuatro unidades de transporte público.

Seis personas resultaron lesionadas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal informó que, de manera preliminar, 20 personas fueron clasificadas con prioridad verde, al no presentar lesiones de consideración.

Asimismo, seis personas resultaron lesionadas, de las cuales cuatro fueron catalogadas con prioridad amarilla debido a lesiones moderadas. Al momento del reporte, cuatro de los afectados permanecían atrapados dentro de los vehículos, mientras los rescatistas trabajaban en su liberación.

Hasta el momento, las autoridades no reportan personas fallecidas.

Mantienen operativo de rescate

Elementos de la Dirección de Bomberos, Policía Municipal y otras corporaciones de emergencia continúan realizando labores de rescate, atención médica y evaluación de riesgos para garantizar la seguridad en el lugar.

Las autoridades mantienen coordinación para retirar las unidades involucradas y restablecer la circulación.

La SSPCM exhortó a la población a evitar transitar por el Libramiento Rosas Magallón, a la altura de la llantera Jaramillo y el paso a desnivel.

Debido a las maniobras de rescate y retiro de vehículos, el cierre vial podría prolongarse durante varias horas, por lo que se recomienda utilizar rutas alternas y atender las indicaciones del personal de tránsito y emergencia.

Información Perla Velázquez

APG