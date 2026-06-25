Fuerte Volcadura en Vía Rápida Poniente de Tijuana Deja Dos Hombres Sin Vida

Esta mañana se registro un fuerte accidentes en la vía rápida que dejó un saldo de dos personas muertas y congestionó el tráfico en la zona.

Volcadura en Vía Rápida Dejo Dos Hombres Sin VidaFoto: N+

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