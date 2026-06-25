Fuerte Volcadura en Vía Rápida Poniente de Tijuana Deja Dos Hombres Sin Vida

Un fatal accidente se registró durante las primeras horas de este jueves sobre la vía rápida poniente a la altura de el puente Lázaro Cárdenas en Tijuana.

Dos hombres pierden la vida en volcadura

De forma lamentable dos hombres de alrededor de 30 años perdieron la vida al quedar prensados en el vehículo el cual quedó completamente destrozado.

Elementos de bomberos, policía municipal y fiscalía del estado participaron en el rescate de los cuerpos.

La circulación de la vía rápida se vio detenida y el tránsito fue desviado hacia la vía lenta.

Información Perla Velazquez

APG