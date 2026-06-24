Conductores de Plataformas Despiden a Compañero Asesinado con Caravana en Tijuana

Conductores de plataformas digitales realizaron una caravana por calles de Tijuana para rendir homenaje y despedir a Luis Eduardo Camacho, un joven de 24 años que perdió la vida tras un ataque ocurrido mientras realizaba un viaje de trabajo.

Familiares, amigos y compañeros participaron en la manifestación pacífica para recordar al conductor y acompañar a sus seres queridos durante el último adiós.

La movilización estuvo integrada por vehículos de plataformas digitales que recorrieron distintos puntos de la ciudad como muestra de solidaridad con la familia.

Hechos ocurrieron en Camino Verde

De acuerdo con la información difundida por familiares y compañeros, Luis Eduardo Camacho fue asesinado en la colonia Camino Verde luego de que presuntamente intentara resistirse a un asalto mientras realizaba un servicio la tarde del pasado 16 de junio.

El caso es investigado por las autoridades correspondientes para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Durante la caravana, los participantes reiteraron su exigencia para que el crimen sea esclarecido y los responsables sean llevados ante la justicia.

Asimismo, solicitaron acciones que permitan reforzar la seguridad de quienes trabajan diariamente como conductores de plataformas digitales en la ciudad.

Información Carolina Vázquez

APG