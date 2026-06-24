Conductores de Plataformas Despiden a Compañero Asesinado con Caravana en Tijuana

Familiares y conductores de plataformas en Tijuana rindieron homenaje a Luis Eduardo, joven conductor asesinado en Camino Verde

Despiden con Caravana a Conductor Asesinado en TijuanaFoto: N+

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Conmoción en Tijuana: Luis Eduardo, joven conductor de plataformas, es asesinado. Caravana de despedida exige justicia y medidas de seguridad para evitar más tragedias.

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Conductores de Plataformas Despiden a Compañero Asesinado con Caravana en Tijuana