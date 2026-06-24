Enfrentamiento en el Valle de Mexicali Deja un Agente Herido y un Presunto Agresor Abatido

Un enfrentamiento entre corporaciones de seguridad y presuntos delincuentes se registró la mañana de este miércoles en el Valle de Mexicali, luego de una persecución que derivó en un operativo coordinado por autoridades estatales y federales.

De acuerdo con la ficha informativa de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), el reporte fue recibido a las 09:52 horas, cuando se alertó sobre la persecución de una camioneta RAM color guinda en las inmediaciones del ejido Estación Coahuila.

El vehículo se desplazaba con dirección hacia la zona del Golfo de Santa Clara por la brecha del entronque al Doctor, donde posteriormente ocurrió el enfrentamiento.

Agente resultó lesionado durante el operativo

Como resultado de los hechos, un elemento de la FESC sufrió una herida de arma de fuego en un tobillo.

El oficial fue atendido y trasladado por personal de la Cruz Roja de Sonora para recibir atención médica.

De manera preliminar, las autoridades informaron que un presunto implicado perdió la vida durante el enfrentamiento.

Asimismo, se confirmó el aseguramiento de un vehículo relacionado con los hechos, el cual quedó a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

La FESC, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional mantienen un operativo coordinado en distintos puntos del Valle de Mexicali.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre más personas detenidas y señalaron que las acciones de búsqueda y vigilancia continúan.

Información Kitzia Flores

APG