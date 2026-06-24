Enfrentamiento en el Valle de Mexicali Deja un Agente Herido y un Presunto Agresor Abatido

La persecución inició en el ejido Estación Coahuila y movilizó a corporaciones estatales y federales

Operativo en el Valle de Mexicali Termina en Enfrentamiento ArmadoFoto: Cortesía SSC BC

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Enfrentamiento en el Valle de Mexicali: un agente herido y un presunto agresor abatido tras una persecución. La FESC y fuerzas federales continúan operativos. Más detalles aquí.

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