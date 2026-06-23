Alertan por Calor Extremo y Fuertes Vientos en Mexicali: ¿Cuánto Subirán las Temperaturas?

Autoridades exhortan a la población a tomar precauciones ante las condiciones climáticas previstas para esta semana

Alertan por Calor Extremo y Fuertes Vientos en Mexicali; ¿Cuánto Subirán las Temperaturas?Foto: N+

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Mexicali enfrenta una ola de calor extremo con temperaturas que superarán los 45°C. Autoridades instan a evitar actividades al aire libre y mantenerse hidratados. Conoce más sobre las medidas preventivas.

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