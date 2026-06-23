Alertan por Calor Extremo y Fuertes Vientos en Mexicali: ¿Cuánto Subirán las Temperaturas?

El inicio del verano traerá una de las semanas más calurosas del año para Mexicali, donde se pronostican temperaturas superiores a los 45 grados centígrados a partir de este miércoles, informó Protección Civil Municipal.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, un sistema de alta presión permanecerá sobre la región durante varios días, provocando un incremento considerable en las temperaturas.

El director de Protección Civil Municipal, René Salvador Rosado, indicó que las condiciones extremas se mantendrán principalmente entre miércoles y viernes, aunque el pronóstico también contempla la presencia de fuertes vientos hasta el próximo domingo.

Ante el pronóstico, las autoridades emitieron un aviso preventivo y recomendaron evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor intensidad solar.

Asimismo, exhortaron a la población a mantenerse hidratada, utilizar ropa de colores claros y evitar dejar personas o mascotas dentro de vehículos estacionados.

Como parte de las acciones preventivas, el DIF Municipal y el Gobierno del Estado mantienen habilitados diversos puntos de hidratación en la ciudad.

Estos espacios permiten a la población resguardarse temporalmente de las altas temperaturas, recibir agua y acceder a atención básica en caso de requerirla.

Piden atender síntomas de golpe de calor

Protección Civil recomendó acudir de inmediato a una unidad médica en caso de presentar síntomas como calambres, sudoración excesiva, vómito, diarrea o signos de deshidratación.

Las autoridades también hicieron un llamado especial a quienes trabajan al aire libre para que extremen precauciones y no duden en comunicarse al 911 ante cualquier emergencia.

Hasta antes del inicio oficial del verano, Mexicali acumulaba tres fallecimientos relacionados con golpe de calor durante la presente temporada.

Información Kitzia Flores

APG