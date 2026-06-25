Cierran Tramo del Libramiento Rosas Magallón por Accidente en Tijuana

El cierre vial podría extenderse por varias horas mientras cuerpos de emergencia trabajan en la zona

Cierran Tramo del Libramiento Rosas Magallón por Accidente en TijuanaFoto: SSPCM

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Cierre vial en Tijuana: Libramiento Rosas Magallón afectado por accidente. Equipos de emergencia en acción. Planifica tu ruta y evita contratiempos.

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