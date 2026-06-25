Cierran Tramo del Libramiento Rosas Magallón por Accidente en Tijuana

De acuerdo con la dependencia, la restricción a la circulación fue implementada para permitir que los equipos de auxilio realicen las maniobras necesarias de atención al incidente.

Las autoridades no han proporcionado, hasta el momento, detalles sobre las causas del accidente ni sobre posibles personas lesionadas.

Recomiendan Utilizar Rutas Alternas

La SSPCM informó que el cierre vial podría prolongarse durante varias horas, por lo que pidió a los automovilistas planear sus traslados y utilizar vías alternas para evitar contratiempos.

Asimismo, exhortó a respetar los señalamientos y las indicaciones del personal que permanece en el lugar.

Elementos de seguridad y cuerpos de emergencia continúan trabajando en el Libramiento Rosas Magallón para atender la situación y restablecer la circulación lo antes posible.

La dependencia agradeció la comprensión y colaboración de la ciudadanía mientras concluyen las labores en el sitio.

APG