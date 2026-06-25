Famosos se Solidarizan con Venezuela Luego de los Fuertes Sismos que Sacudieron al País

Venezuela vivió uno de sus episodios sísmicos más intensos en años. La tarde del miércoles 24 de junio, una serie de movimientos telúricos sacudió distintas regiones del país, generando momentos de tensión e incertidumbre entre la población.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), lo que inicialmente se reportó como un sismo de magnitud 7.1 resultó ser en realidad un doble evento: un primer movimiento de magnitud 7.2 seguido, apenas 39 segundos después, por otro de magnitud 7.5. Los terremotos tuvieron lugar cerca de la zona de Morón y alcanzaron una profundidad aproximada de 10 kilómetros, lo que contribuyó a que fueran percibidos en varias áreas del territorio venezolano.

Pánico en Caracas y daños en distintas ciudades

Los primeros reportes apuntaron a escenas de preocupación en Caracas y otras ciudades, donde cientos de personas abandonaron edificios residenciales, oficinas y centros comerciales al sentir el fuerte movimiento. Videos difundidos en redes sociales mostraron a ciudadanos reunidos en calles y espacios abiertos mientras esperaban información oficial, y versiones preliminares también señalaron afectaciones estructurales en distintos puntos de la capital.

El fenómeno también pudo sentirse en varias regiones de Colombia, donde las autoridades activaron protocolos de monitoreo para descartar posibles riesgos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres colombiana informó que no existía amenaza de tsunami para sus costas, aunque los monitoreos continuaron de manera preventiva.

Famosos venezolanos envían mensajes de fuerza

Mientras la emergencia se desarrollaba, varios famosos de origen venezolano tomaron sus redes sociales para expresar solidaridad con sus compatriotas.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el cantante Danny Ocean, quien compartió un mensaje de apoyo y pidió mantenerse unidos durante este momento complicado. El intérprete escribió: "Mandando fuerza y muchas oraciones para Venezuela. Hoy más que nunca, unidos".

Mandando fuerza y muchas oraciones para Venezuela. Hoy mas que nunca, unidos! — Danny Ocean (@Dannocean) June 24, 2026

La actriz y modelo Marjorie de Sousa también utilizó sus plataformas para enviar palabras de cariño hacia su país natal, con el mensaje: "Mi Venezuela, orando por ti".

Ricky Montaner se sumó igualmente a las muestras de apoyo desde sus redes.

Monitoreo continúa ante posibles réplicas

Tras los terremotos, organismos de protección civil y autoridades locales iniciaron labores de evaluación para determinar el impacto real del fenómeno, mientras especialistas mantienen vigilancia ante posibles réplicas en las próximas horas o días.

Por su magnitud y repercusión en redes sociales, el evento ya es considerado uno de los sismos más comentados del año en la región, con figuras del entretenimiento y millones de usuarios uniéndose para enviar mensajes de apoyo a Venezuela.