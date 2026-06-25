Famosos se Solidarizan con Venezuela Luego de los Fuertes Sismos que Sacudieron al País

Danny Ocean, Marjorie de Sousa y Ricky Montaner fueron algunos de los famosos que reaccionaron en redes sociales tras el doble sismo de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudió Venezuela.

reacciones-famosos-terremotos-venezuela-asi-se-pronunciaron-fuertes-sismos-paisFoto:: GettyImages
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