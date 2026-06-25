Niño de 8 Años Apuñala a su Primo Para Defender a su Madre en Guadalajara

Una discusión al interior de una vivienda de la colonia El Rastro movilizó a cuerpos de emergencia y policías municipales, quienes ya investigan lo ocurrido.

Patrulla de GuadalajaraFoto: N+

Destacado

En Guadalajara, un niño de 8 años defiende a su madre apuñalando a su primo de 17. La situación movilizó a policías y paramédicos. Conoce los detalles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+