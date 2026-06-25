Niño de 8 Años Apuñala a su Primo Para Defender a su Madre en Guadalajara

En medio de una riña familiar, un niño de apenas 8 años apuñaló a su primo en defensa de su madre, luego de que éste presuntamente la atacara. Todo ocurrió en la colonia El Rastro, en Guadalajara.

Los hechos ocurrieron al interior de una vivienda ubicada sobre la calle Cobalto, al cruce con Minas del Sur, donde se realizó un llamado al 911 para solicitar de manera urgente una ambulancia, tras reportarse a una persona herida que requería atención inmediata.

Al sitio arribaron paramédicos de la Cruz Verde, quienes localizaron a un adolescente de 17 años con una herida en la parte baja de la espalda ocasionada por un objeto punzocortante. El agresor fue un menor de 8 años que defendió a su madre.

En estado regular de salud, el menor fue trasladado de urgencia a un puesto de socorros para evaluar si la lesión afectó órganos vitales.

Esto se sabe del hecho

Policías de Guadalajara acudieron hasta la finca para entrevistarse con la familia involucrada. De acuerdo con la versión proporcionada por los adultos, momentos antes el adolescente herido llegó agresivo al domicilio, insultando e intentando golpear a su propia tía.

El niño de 8 años, al ver que su madre era atacada, intervino en su defensa y tomó el arma con la que presuntamente lesionó a su primo. Por la complejidad de la situación y conforme a protocolo, policías de Guadalajara solicitaron mando y conducción de un agente del Ministerio Público, quien ya analiza el caso. Hasta el cierre de esta nota, la víctima continuaba recibiendo atención médica en el área de urgencias.