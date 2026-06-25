Detienen a Presunto Responsable de Atropellar a Macaria y su Padre en Matamoros

Autoridades informaron que el presunto responsable de atropellar a Macaria y su padre ya fue presentado ante el Ministerio Público

Detienen a Presunto Responsable de Atropellar a Macaria en MatamorosFoto: N+

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Avance en el caso de Macaria: el presunto responsable del trágico atropello ya está ante el Ministerio Público.

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