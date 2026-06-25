Detienen a Presunto Responsable de Atropellar a Macaria y su Padre en Matamoros

Las investigaciones por el atropellamiento que cobró la vida de una niña de 5 años en la colonia Camino Real registraron un avance este jueves, luego de que fuera presentado ante el Ministerio Público el presunto responsable de los hechos.

De acuerdo con la información, la persona señalada como probable responsable fue puesta a disposición de la autoridad ministerial, que será la encargada de determinar su situación jurídica y dar continuidad a la carpeta de investigación correspondiente.

Menor fue Arrollada Junto a su Padre Durante la Noche del Miércoles en Matamoros

El caso generó consternación en la comunidad luego de que la menor, identificada como Macaria, perdiera la vida tras ser arrollada junto a su padre cuando intentaban cruzar la avenida Camión Real. Tras el accidente, ambos fueron trasladados a un hospital; sin embargo, la niña falleció minutos después de ingresar debido a la gravedad de las lesiones.

Por estos hechos, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades legales correspondientes.