Streamer Fearlygab Transmite en Vivo el Momento Exacto del Fuerte Sismo en Venezuela

La youtuber venezolana Gabriella Suárez, conocida como Feirlygab, vivió y captó en directo los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el 24 de junio.

streamer-feirlygab-transmite-en-vivo-sismo-venezuelaFoto: Instagram Feirlygab

Destacado

Impactante: Feirlygab transmite en vivo el sismo de 7.5 en Venezuela. La streamer interrumpe su juego y huye. Conoce más sobre este doblete sísmico histórico.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+