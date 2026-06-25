Streamer Fearlygab Transmite en Vivo el Momento Exacto del Fuerte Sismo en Venezuela

La streamer venezolana Gabriella Suárez, conocida en redes como Feirlygab, vivió en primera persona los dos terremotos que sacudieron Venezuela mientras retransmitía en vivo ante sus seguidores.

La influencer se encontraba jugando una partida de Minecraft cuando comenzó el primer temblor. En las imágenes se puede ver cómo interrumpió su actividad de inmediato al notar que los objetos a su alrededor empezaban a moverse.

Suárez reaccionó con un "está temblando" antes de salir huyendo del lugar desde donde transmitía. Sus últimas palabras antes de marcharse corriendo quedaron grabadas: "Mierda, tembló durísimo, me tengo que ir". El directo continuó activo con la habitación vacía, convirtiendo el clip en testimonio de lo ocurrido.

Dos sismos sacuden a Venezuela

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), pasadas las 18:00 horas del miércoles un primer sismo de magnitud 7.2 afectó al país con epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del territorio. Casi un minuto después se registró otro más fuerte, de magnitud 7.5, considerado el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900.

Los expertos denominaron el fenómeno un "doblete sísmico": dos terremotos de gran magnitud con apenas segundos de diferencia en la misma zona. Durante las primeras horas, la presidenta interina Delcy Rodríguez reportó al menos 164 víctimas fatales y 971 heridos. El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como zona de desastre.

Feirlygab confirmó que está bien

Una vez pasado el peligro inmediato, la streamer recurrió a sus redes sociales para informar sobre su estado. En sus mensajes alertó de reportes de fallas en estructuras de edificios y expresó su deseo de que todos estuvieran a salvo.

"Todo fue bastante impactante. Hay fallas de señal y electricidad. Espero que todos estén bien y cuídense mucho", escribió en sus historias de Instagram, donde también confirmó que en su zona todo se encontraba en orden.

¿Quién es Feirlygab?

Gabriella Suárez se ha consolidado como una de las creadoras de contenido y streamers más influyentes de Venezuela, con fuerte presencia en plataformas como Twitch y TikTok. Su contenido gira principalmente en torno a transmisiones en vivo de videojuegos, y su cercanía con la audiencia explica la enorme oleada de mensajes de apoyo que recibió tras el incidente.

Famosos como Ricardo Montaner, Danny Ocean, Gaby Spanic y Mau Montaner también se pronunciaron en redes para expresar solidaridad con los afectados y hacer un llamado a mantenerse informados y seguir las recomendaciones de las autoridades.