Madonna Rompe el Silencio Sobre la Cancelación de su Biopic: “Quizá No Creyeron en Mí”

Madonna reveló por qué se canceló su biopic: diferencias de presupuesto, falta de confianza y un guión que tuvo que empezar de cero.

madonna-biopic-cancelacion-universal-pictures-julia-garnerMadonna habla sobre las razones de la cancelación de su biopic. Foto: GettyImages

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Tras la cancelación de su biopic, Madonna revela las tensiones con Universal y qué sigue para su película. Descubre más sobre su lucha creativa.

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