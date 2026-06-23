Madonna Rompe el Silencio Sobre la Cancelación de su Biopic: “Quizá No Creyeron en Mí”

Después de años de silencio, Madonna finalmente explicó por qué se canceló el largometraje biográfico que tenía en desarrollo con Universal Pictures, un proyecto que habría llevado su vida a la pantalla grande con Julia Garner en el papel protagónico.

En una entrevista con la revista Interview, la artista fue contundente: el dinero, y la falta de confianza de los productores, acabaron con el sueño.

Cuatro años de trabajo tirados a la basura

En 2020, Madonna comenzó el desarrollo del proyecto, con guión escrito por ella misma y bajo su propia dirección. Lo que siguió fueron años de negociaciones agotadoras con la productora. "Trabajé en el guion durante dos años y pasé otros dos años en Universal Studios con los productores ejecutivos viendo temas de presupuesto y casting", recordó la cantante.

El punto de quiebre fue económico. "Tuvimos un distanciamiento Universal y yo con respecto al presupuesto porque yo necesitaba... He tenido una vida extraordinaria. He tenido una vida enorme, así que necesitaba un presupuesto que estuviera a la altura", explicó.

La propuesta de Serbia y la duda que todo lo dijo

Madonna llegó incluso a buscar soluciones creativas para destrabar el impasse. "Encontré una manera de filmarla por menos dinero en Serbia, pero no creo que les gustara la idea", reconoció. Y entonces vino la frase que resume todo: "Quizá simplemente no creían en mí".

La artista también reveló que los ejecutivos dudaban de su seriedad como directora. "Yo les dije: '¿Han leído el guión?'. Toda mi vida ha sido una lucha por la supervivencia. No voy a ir allí de vacaciones", respondió con su característico tono desafiante.

Netflix tomó el relevo, pero tampoco fue fácil

Tras la cancelación, Netflix contactó a Madonna para desarrollar una serie basada en su vida, aunque el proceso tampoco resultó sencillo: no pudo usar el guión que ya tenía escrito sin comprárselo a Universal a lo que ella describió como "precio de extorsión", a pesar de ser ella su autora.

El proyecto de la serie implicó empezar desde cero, reunirse con guionistas y buscar un productor ejecutivo durante ocho o nueve meses más. La buena noticia: Julia Garner sigue confirmada para interpretar a la cantante.

Mientras tanto, llega Confessions II

Ante tantos obstáculos en el mundo del cine, Madonna redirigió su energía hacia la música. "Pensé: 'Menos mal que tengo otro trabajo, porque necesito trabajar, necesito crear. Necesito hacer aquello para lo que vine a este mundo'", dijo. El resultado es Confessions II, su próximo álbum previsto para julio.