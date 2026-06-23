Fuerte Lluvia Deja 20 Viviendas Afectadas en Junta Auxiliar de Xicotepec, Puebla

Las fuertes lluvias que cayeron este lunes 22 de junio de 2026 sobre la Sierra Norte de Puebla dejaron daños importantes en algunas zonas, principalmente en el municipio de Xicotepec.

De acuerdo con las autoridades, la junta auxiliar de El Tepetate, de la demarcación antes mencionada, fue la que registró más familias damnificadas ya que 20 viviendas resultaron afectadas.

Lluvias dejan 20 viviendas afectadas en El Tepetate, comunidad de Xicotepec, Puebla

Fue durante la tarde de este lunes que cayó una fuerte precipitación en la mayor parte del estado de Puebla, principalmente en la Sierra Norte, dejando diversas zonas dañadas.

🔥 En atención a un incendio en un taller mecánico, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, acudió a San Miguel Hueyotlipan para combatir el fuego y realizar labores de remoción y enfriamiento del material calcinado.



✅ Sin personas lesionadas.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/oLoTikgulx — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 23, 2026

Una de las demarcaciones más afectadas fue El Tepetate, junta auxiliar del municipio de Xicotepec, donde de acuerdo con la Coordinación de Protección Civil estatal reportó 20 viviendas con daños.

La dependencia también informó que en la junta auxiliar La Gloria, del municipio poblano de Ciudad Serdán, tuvieron que realizar el vaciado de una cisterna contaminada con aguas negras.

Se incendia taller mecánico en la colonia San Miguel Hueyotlipan de Puebla

La madrugada de este martes 23 de junio se reportó el incendio de un taller mecánico ubicado en la colonia San Miguel Hueyotlipan de la ciudad de Puebla, movilizando a cuerpos de emergencias.

Elementos de Protección Civil estatal llegaron hasta el lugar de los hechos para combatir el fuego y realizar labores de remoción y enfriamiento del material calcinado. No se reportaron personas lesionadas por este siniestro.

Con información de N+

GMAZ