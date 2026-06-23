Fuerte Lluvia Deja 20 Viviendas Afectadas en Junta Auxiliar de Xicotepec, Puebla

Las precipitaciones que cayeron en la Sierra Norte de Puebla dejó daños principalmente en la junta auxiliar de El Tepetate.

Afectaciones por Lluvia en 20 Viviendas de El Tepetate Xicotepec PueblaFoto: X @PCGobPue

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Lluvias torrenciales dejan 20 casas dañadas en El Tepetate, Xicotepec. Autoridades trabajan para apoyar a las familias damnificadas.

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