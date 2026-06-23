¿Qué Es un Domo de Calor, el Fenómeno que Impulsa las Temperaturas Altas en Europa?

Europa sufre temperaturas extremas debido a un domo de calor; así influye este fenómeno meteorológico en el clima

CalorUna mujer se cubre del. Foto: N+

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