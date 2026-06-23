¿Qué Es un Domo de Calor, el Fenómeno que Impulsa las Temperaturas Altas en Europa?

Europa enfrenta una intensa ola de calor que ha llevado los termómetros a niveles inusuales para esta época del año. Países como Francia, España, Italia y Reino Unido registran temperaturas altas debido a un 'domo de calor', en N+ te contamos que es este fenómeno.

Las altas temperaturas han afectado a millones de personas y han provocado medidas extraordinarias para proteger a la población ante un escenario que podría extenderse durante varios días.

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¿Qué es un domo de calor?

Un domo de calor es una extensa zona de alta presión atmosférica que permanece prácticamente inmóvil sobre una región durante un periodo prolongado. Este sistema actúa como una especie de tapa que impide que el aire caliente ascienda y se disperse.

Cuando el aire queda atrapado cerca de la superficie terrestre, la temperatura aumenta progresivamente. Además, la falta de movimiento de los sistemas meteorológicos dificulta la llegada de frentes fríos o lluvias que podrían aliviar el calor.

Este fenómeno suele estar relacionado con alteraciones en la corriente en chorro, que se trata de una corriente de vientos que circula a gran altura y que influye en los patrones climáticos de distintas partes del mundo.

Aunque el domo de calor y la ola de calor están estrechamente relacionados, no son exactamente lo mismo.

El domo de calor corresponde a la configuración atmosférica que genera las condiciones para el aumento de las temperaturas, mientras que la ola de calor es el efecto que se percibe en la superficie, con días consecutivos de calor intenso y valores térmicos muy por encima de lo habitual.

Durante esta semana, gran parte del continente europeo experimenta condiciones meteorológicas excepcionales. En varias regiones se prevén temperaturas cercanas o superiores a los 40 grados Celsius.

Francia se encuentra entre los países más afectados, con amplias zonas bajo alertas por calor extremo. Las autoridades también han reportado incidentes relacionados con las altas temperaturas, mientras miles de personas buscan formas de refrescarse ante el ambiente sofocante.

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