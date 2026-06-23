Shakira Lanza Dai Dai en Español: ¿Cuándo y Dónde Escucharla?

Shakira lanzará la versión en español de "Dai Dai" mientras se lleva a cabo el partido Colombia vs República Democrática del Congo en el Estadio Akron de Guadalajara.

shakira-version-espanol-dai-dai-partido-colombia-mundial-2026Foto: GettyImages

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Shakira presenta 'Dai Dai' en español mientras ocurre el partido Colombia vs RD Congo. Disponible en plataformas digitales tras el juego.

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