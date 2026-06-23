Shakira Lanza Dai Dai en Español: ¿Cuándo y Dónde Escucharla?

"Dai Dai", el tema que Shakira escribió como canción oficial de la FIFA para este Mundial, tendrá su versión en español. La barranquillera confirmó el estreno este martes 23 de junio, en el marco de un partido con una carga emocional muy particular para ella.

La cantante confirmó que el lanzamiento de la nueva versión coincidirá con el partido entre Colombia y República Democrática del Congo, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, programado para la noche del 23 de junio.

El anuncio lo hizo desde las tribunas del AT&T Stadium en Arlington, Texas, donde estuvo presente en el partido Argentina vs. Austria acompañada de sus hijos Milan y Sasha. Ahí, la intérprete de "Pies Descalzos" compartió un video con el mensaje: "Poder sacar 'Dai Dai' en español y, no sólo eso, sino estrenarlo en el partido de Colombia mañana, significa muchísimo. Es la gran sorpresa que les tenía."

Una vez que concluya el partido, la versión en español de "Dai Dai" estará disponible en plataformas digitales de música y video.

Cuatro canciones, cuatro mundiales

"Dai Dai" representa la cuarta canción de Shakira escrita para una Copa del Mundo, consolidando su vínculo con el torneo más importante del fútbol. La versión original fue grabada junto al artista nigeriano Burna Boy y al momento del anuncio ya se encontraba en el top cinco de los charts globales.

La adaptación al español tiene un significado especial para la artista, quien ha expresado el orgullo que siente por representar a Colombia en escenarios internacionales y por mantener una conexión permanente con el público latinoamericano.