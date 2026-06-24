¿Qué Artistas Estarán en el Ángel de la Independencia Después del Partido México vs Chequia?

Después del partido México vs Chequia habrá mariachi y baile sonidero en el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución y la Diana Cazadora hasta la 1 am.

artistas-angel-independencia-despues-mexico-vs-chequiaDespués del partido México vs Chequia habrá mariachi y baile sonidero en el Ángel de la Independencia. Foto: Cuartoscuro

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¡Fiesta en el Ángel tras México vs Chequia! Mariachi y baile sonidero hasta la 1 am. Disfruta del espectáculo en Reforma y vive la pasión mundialista.

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