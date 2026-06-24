¿Qué Artistas Estarán en el Ángel de la Independencia Después del Partido México vs Chequia?

El partido de México vs Chequia no es el único plan de este miércoles 24 de junio en la Ciudad de México. Al terminar el juego, el Gobierno capitalino tiene preparada una megafiesta en Paseo de la Reforma con mariachi en vivo y baile sonidero, que se extenderá hasta la madrugada del jueves.

La fiesta empieza a las 21:00 horas

Aunque el partido de México vs Chequia arranca a las 19:00 horas, los espectáculos musicales comenzarán una vez que concluya el encuentro, a partir de las 21:00 horas, y se prolongarán hasta la 1:00 de la mañana del jueves.

La secretaria de Cultura de CDMX, Ana Francis López Bayghen Patiño, confirmó que habrá elencos en vivo para acompañar la celebración. "Tendremos tres escenarios futboleros. Esto se agrega, es nuevo", señaló la funcionaria, quien calificó el operativo como el mayor despliegue en la historia del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura en términos de entretenimiento para la afición.

La cartelera completa de los escenarios está por confirmarse. Pero por lo pronto, la cantante Andrea Núñez confirmó su participación en el evento.

¿Dónde estarán los escenarios?

Los tres puntos con espectáculos musicales serán el Monumento a la Revolución, el Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora.

En cada uno habrá presentaciones de mariachi y baile sonidero, dos géneros con raíces profundas en la cultura popular mexicana que prometen convertir Reforma en una verdadera verbena mundialista.

El partido se verá en 30 pantallas en toda la ciudad

Antes de la fiesta, la afición podrá ver el partido de forma gratuita en distintos puntos de la capital. Se instalarán 18 pantallas en Paseo de la Reforma, desde la Diana Cazadora hasta el Ángel de la Independencia; tres más en Avenida Juárez, una frente a Bellas Artes y dos en la Alameda Central, además de las nueve pantallas ya disponibles en los alrededores del Zócalo.

El transporte público también se suma

Para que nadie se quede sin disfrutar la celebración, algunas líneas de transporte público extenderán su horario hasta la 1:00 de la mañana, en coordinación con los espectáculos programados.

México llega a este partido ya clasificado a la ronda de dieciseisavos de final y con el primer lugar del Grupo A asegurado, pero buscará algo histórico: cerrar la fase de grupos con tres victorias consecutivas, algo que el Tri nunca ha logrado en un Mundial.