Este Podría Ser el Setlist de Alejandro Fernández para su Concierto en La Minerva de Guadalajara

La expectativa crece entre los seguidores de Alejandro Fernández, quien este 25 de junio dará un concierto gratis en La Minerva de Guadalajara como parte de las actividades del Mundial 2026 en la ciudad.

Aunque el cantante no ha revelado de manera oficial el repertorio que interpretará durante el espectáculo, es posible anticipar algunas de las canciones que podrían formar parte de la presentación tomando como referencia los temas que ha incluido en sus conciertos más recientes.

¿Qué canciones podría cantar Alejandro Fernández?

El 'Potrillo' ha mantenido en los últimos años un homenaje constante al legado de su padre, Vicente Fernández, combinando clásicos de la música ranchera con los éxitos que han marcado su propia trayectoria artística.

Entre las canciones que podrían sonar en La Minerva destacan:

No Me Sé Rajar

Hermoso Cariño

Lástima Que Seas Ajena

Estos Celos

Un Millón de Primaveras

El Cantador / Mi Amigo el Tordillo

Por Tu Maldito Amor

Fue un Placer Conocerte

De Qué Manera Te Olvido

Siempre Estoy Pensando en Ti

Decepciones

Mi Ranchito

La Ley del Monte

Acá Entre Nos

Qué Voy a Hacer con Mi Amor / Qué Lástima

El Rey

Te Voy a Perder



Además, se espera la participación de invitados especiales como sus hijos, Camila Fernández y Alex Fernández, así como de Julión Álvarez y Alfredo Olivas, quienes fueron anunciados para formar parte de la velada musical.

Sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer qué canciones interpretarán los artistas invitados ni si compartirán escenario con Alejandro Fernández durante números especiales.

Cabe recordar que el setlist definitivo podría presentar modificaciones respecto a conciertos anteriores, especialmente al tratarse de una presentación gratuita y de carácter especial en Guadalajara, ciudad natal del intérprete.