Este Podría Ser el Setlist de Alejandro Fernández para su Concierto en La Minerva de Guadalajara

Esta podría ser la lista de canciones que interpretaría Alejandro Fernández este 25 de junio durante su concierto en La Minerva de Guadalajara

Alejandro FernándezFoto: Instagram Oficial de Alejandro Fernández

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¡Alejandro Fernández en La Minerva! Descubre qué canciones podrían sonar en su concierto gratuito en Guadalajara este 25 de junio. ¿Te lo vas a perder?

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