Ahora Es Según tu Número: ¿Cómo Saber Cuándo Debo Registrar Mi Celular?

Conoce aquí el calendario con las fechas para el registro de la línea del celular, de acuerdo con tu número de teléfono

Establecen calendario para registro de celulares con fecha límite. Foto: Cuartoscuro | ArchivoEstablecen calendario para registro de celulares con fecha límite. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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No te quedes sin servicio: registra tu línea celular antes de la fecha límite. Consulta el calendario por dígito y asegura tus llamadas, mensajes y datos móviles.

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