Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja Dos Mujeres Sin Vida y Dos Hombres Lesionados

La noche del miércoles 24 de junio se registró un segundo ataque armado en contra de cuatro personas al interior de una vivienda ubicada en la colonia Libertad, en Ciudad Juárez, hecho en el que dos mujeres perdieron la vida y dos hombres resultaron lesionados.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, seis sujetos armados arribaron al domicilio ubicado en el cruce de las calles Tepozotlán y La Quemada, donde realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego contra las víctimas.

Autoridades Localizaron Droga al Interior del Domicilio

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes confirmaron el hecho y localizaron varias dosis de droga al interior de la vivienda, por lo que procedieron a resguardar el área.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar el levantamiento de evidencias e iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

Dos Hombres Fueron Llevados a un Hospital

Asimismo, se solicitó la presencia de paramédicos de rescate, quienes atendieron a los dos hombres lesionados y los trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento se desconoce el motivo del ataque y no se ha dado a conocer información sobre los responsables. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades proporcionen más detalles sobre este hecho violento.