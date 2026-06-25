Ataque Armado en Ciudad Juárez Deja Dos Mujeres Sin Vida y Dos Hombres Lesionados

Sujetos armados irrumpieron en una vivienda y dispararon contra cuatro personas, dejando como saldo dos mujeres sin vida y dos hombres lesionados.

Dos hombres fueron trasladados a un hospitalFoto: N+

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Ataque armado deja dos mujeres fallecidas y dos hombres heridos. Las autoridades buscan esclarecer los hechos. Infórmate sobre lo ocurrido.

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