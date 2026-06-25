Sujetos Armados Ingresan a Vivienda y Asesinan a un Hombre en Ciudad Juárez

La noche del pasado miércoles 24 de junio, un hombre fue asesinado a balazos al interior de una vivienda ubicada en el cruce de las calles América Latina y Profesora Leopoldina Ojeda, en la colonia Independencia II, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con las primeras versiones brindadas en el lugar, varios sujetos armados ingresaron al domicilio y realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego en contra de un hombre de aproximadamente 39 años de edad.

La Víctima Ya No Contaba con Signos Vitales

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al lugar tras un llamado al número de emergencias 911, donde localizaron al hombre ya sin signos vitales, por lo que procedieron a resguardar la escena y a solicitar la presencia de las demás corporaciones.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado arribaron al sitio para realizar las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.

No Hay Información Sobre los Responsables

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información sobre el paradero o la identidad de los responsables del ataque. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones correspondientes, se brinden más detalles sobre este hecho violento.