Sujetos Armados Ingresan a Vivienda y Asesinan a un Hombre en Ciudad Juárez

Sujetos armados ingresaron a una vivienda en la colonia Independencia II y asesinaron a balazos a un hombre de aproximadamente 39 años de edad.

La víctima ya no contaba con signos vitalesFoto: N+

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Sujetos armados ingresaron a una vivienda y asesinaron a un hombre de 39 años. Autoridades investigan el caso.

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