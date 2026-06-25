Detienen a Adulto Mayor por Feminicidio de la Maestra Elsa Leticia en Puebla

El feminicidio de la maestra Elsa Leticia ocurrido en Cuautlancingo, Puebla, comienza a obtener justicia luego de la detención de su esposo Manuel Macario "N" quien presuntamente estaría involucrado en los hechos.

El pasado 17 de marzo de 2026, la mujer de 72 años de edad fue encontrada sin vida al interior de su casa ubicada en la colonia Bello Horizonte del municipio referido.

En un principio se especuló que la adulta mayor habría muerto debido a causas naturales por su edad, no obstante, unas lesiones de violencia en su cuerpo habrían destapado el feminicidio.

Exigen justicia por feminicidio de la maestra Elsa Leticia en Cuautlancingo, Puebla

Familiares y amigos de la maestra se manifestaron días después ante la Fiscalía General del Estado, exigiendo justicia por la muerte de Elsa Leticia, para que el caso fuera investigado con perspectiva de género.

La autoridad ministerial abrió la carpeta de investigación correspondiente y se dieron inicio las investigaciones, teniendo en la mira a su esposo como principal sospechoso.

Manuel Macario "N" detenido por el feminicidio de la maestra Elsa Leticia en Puebla

Luego de cuatro meses, este jueves 25 de junio, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó la detención de Manuel Macario "N" de 75 años de edad por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio.

De acuerdo a las investigaciones y pruebas recabadas, Elsa Leticia "N" se encontraba al interior de su vivienda en Cuautlancingo cuando presuntamente fue agredida físicamente por el hoy detenido. Lamentablemente por la gravedad de sus lesiones y a consecuencia de estos actos de violencia, perdió la vida.

La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres desarrolló las diligencias ministeriales, periciales y de investigación, reuniendo los datos de prueba que permitieron identificar al probable responsable y solicitar su orden de aprehensión.

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Este 24 de junio de 2026 Manuel Macario "N" logró ser ubicado y detenido en la ciudad de Puebla, para posteriormente ser puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla refrendó su compromiso de investigar con perspectiva de género los delitos que atentan contra la vida de las mujeres.

Con información de N+

MCS