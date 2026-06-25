Detienen a Adulto Mayor por Feminicidio de la Maestra Elsa Leticia en Puebla

Manuel Macario "N" de 75 años de edad fue detenido por presuntamente asesinar a su esposa en el municipio de Cuautlancingo, Puebla.

Manuel Macario "N" detenido por muerte de Elsa Leticia en Puebla.Foto: Fiscalía de Puebla

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Feminicidio en Puebla: Manuel Macario detenido por la muerte de la maestra Elsa Leticia. La Fiscalía avanza con perspectiva de género en este caso crucial.

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