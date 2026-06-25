La noche del pasado miércoles, se registró un ataque armado en el interior de un bar ubicado en calles de la colonia Vista Hermosa en León, Guanajuato.

De acuerdo a testigos, hombres armados llegaron en una motocicleta, entraron al bar y comenzaron a disparar a empleados y clientes.

Ataque armado dejó a tres víctimas dentro de un bar

Tres personas fueron impactadas por las balas, vecinos del lugar y sobrevivientes llamaron al número de emergencias 911 para informar de los hechos.

Fue en la avenida Miguel de Cervantes Saavedra esquina con la calle Vizcaya en la avenida Vista Hermosa donde se registraron los hechos.

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Paramédicos que llegaron a brindar atención médica revisaron a las víctimas y confirmaron que una mujer identificada como Flora de 50 años ya no contaba con vida.

Paola, falleció mientras recibía atención médica en un hospital

Sin embargo, trasladaron a Paola de 29 años y a Jerónimo de 36 años a un hospital, con heridas graves, aunque cuando recibía atención médica, Paola perdió la vida.

Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque, que causó crisis y miedo en los clientes del bar, tampoco se cuenta con personas detenidas.