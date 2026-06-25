Ataque Armado en un Bar Deja Dos Mujeres Muertas y Un Hombre Lesionado; Ocurrió en León

Una mujer de 50 años y otra de 29 años fueron asesinadas durante un ataque armado dentro de un bar ubicado en la colonia Vista Hermosa de León, Guanajuato, un hombre de 36 años está herido grave.

Dos Mujeres Muertas y Un Hombre Herido es el Saldo de un Ataque Dentro de un Bar en León GuanajuatoN+

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Tragedia en León: un ataque armado en un bar deja dos mujeres fallecidas y un hombre gravemente herido. La comunidad está en shock mientras se investigan las causas del ataque.

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