Sheinbaum Felicitará a De la Espriella y Dice Cómo Será Relación con Colombia

La presidenta compartió cómo será la relación con Colombia tras el triunfo del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella

SheinbaumClaudia Sheinbaum, presidenta de México, en conferencia de prensa de este 25 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+