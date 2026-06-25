Sheinbaum Felicitará a De la Espriella y Dice Cómo Será Relación con Colombia

Durante la conferencia matutina de hoy, 25 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que felicitará a Abelardo de la Espriella, presidente electo y detalló cómo será su relación con Colombia.

"Obviamente vamos a felicitar al presidente electo de Colombia y buscamos siempre una buena relación con Colombia más allá de estar o no de acuerdo, encima ciertos temas buscamos siempre una buena relación con todos los países del mundo", señaló.

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Sheinbaum destacó que la política exterior de México busca privilegiar la comunicación y el entendimiento con todas las naciones, por lo que expresó su disposición a trabajar con la próxima administración colombiana una vez que asuma funciones.

¿Qué opina Sheinbaum sobre el cambio de gobiernos a la derecha en América Latina?

Al ser cuestionada sobre el avance de gobiernos identificados con la derecha en distintos países de América Latina, Sheinbaum consideró que uno de los factores que deben analizarse es la influencia de grupos internacionales que, según dijo, utilizan redes sociales y contenidos falsos para influir en la opinión pública.

La mandataria señaló que este fenómeno debe discutirse también en México y sostuvo que las reformas planteadas en materia de comunicación y plataformas digitales son relevantes para enfrentar ese tipo de desafíos.

No obstante, agregó que el resultado de los procesos electorales también depende de factores internos, entre ellos la capacidad de organización de la ciudadanía y la defensa de sus derechos.

En ese sentido, afirmó que los gobiernos con una visión humanista y progresista mantienen una mayor cercanía con la población y que la permanencia de esos proyectos políticos depende de conservar una relación estrecha con el pueblo.

FBPT