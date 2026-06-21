Elecciones en Colombia Hoy: Sigue EN VIVO la Segunda Vuelta Presidencial

Las autoridades asistentes al acto coincidieron en hacer un llamado a que en el país haya paz electoral y a que se respeten los resultados

Elecciones en Colombia. Foto: EFEElecciones en Colombia. Foto: EFE

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En Colombia, 41,4 millones de votantes deciden entre De la Espriella y Cepeda. Las autoridades llaman a la paz electoral. ¿Quién liderará hasta 2030? Infórmate aquí.

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