Vinculan a Proceso a Exgobernador de Guerrero por Desaparición Forzada de los 43

Ángel "N", exgobernador de Guerrero, fue vinculado a proceso la madrugada de este miércoles 12 de agosto por el delito de desaparición forzada, bajo la hipótesis de que ocultó información relacionada con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El juez de control Mario Elizondo Martínez tomó la decisión, luego de casi 14 horas de audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en Almoloya, Estado de México.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la vinculación y reiteró que Ángel "N" es acusado por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas bajo la hipótesis de que ocultó información cuando era servidor público.

"La autoridad judicial reiteró la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Altiplano y concedió cuatro meses para la investigación complementaria", indicó en un breve comunicado en X.

El exgobernador se quedará encerrado en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1, conocido como "El Altiplano", el penal de máxima seguridad para delincuentes de alta peligrosidad en el país ubicado en Almoloya.

Su próxima comparecencia será en diciembre, cuando se realice la audiencia de continuación de etapa intermedia.

Ángel "N" fue detenido el 6 de agosto de 2026 en el municipio de Tepotzotlán, en el Estado de México.

¿Cómo fue la audiencia?

Durante la audiencia que se prolongó desde el medio día del martes 11 de agosto, la defensa del exgobernador intentó desacreditar las acusaciones de la FGR y presentó 31 datos de prueba.

Como parte de su estrategia, ofreció seis testimonios, incluidos los de dos personas que acudieron personalmente al Centro de Justicia, en el Estado de México.

Los abogados dijeron que el 29 de septiembre de 2014, Ángel "N" acudió a la Ciudad de México para reunirse con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El Ministerio Público Federal argumentó que, ese día, Blanca "N", entonces visitadora general del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, entregó a Ángel "N" un sobre que contenía un disco DVD con grabaciones de cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.

Según las investigaciones, las imágenes mostraban que al menos 15 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa eran trasladados de un autobús a otro, mientras se encontraban sometidos y vigilados por hombres armados y policías de Iguala.

Según la acusación, el ex gobernador ordenó desaparecer dicho video, evitando que se pudiera conocer la identidad de los agresores.

Entre las pruebas aportadas por la defensa estuvieron notas periodísticas en que se consignó que el exgobernador tuvo una reunión con Osorio Chong.

Sin embargo, el juzgador indicó que no existía una forma legalmente válida de certificar que el acusado no se encontraba en Chilpancingo y que tampoco se había acreditado de manera suficiente su presencia en la Ciudad de México.

Luego de escuchar a todas las partes, incluido al propio exgobernador, Elizondo Martínez decidió la vinculación a proceso y concedió un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Con información de Mario Torres

ASJ