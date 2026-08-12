Política

Vinculan a Proceso a Exgobernador de Guerrero por Desaparición Forzada de los 43

Ángel "N" se quedará recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano

El exgobernador de Guerrero, Ángel "N" es señalado por participar en la desaparición de los estudiantes de AyotzinapaEl exgobernador perredista aseguró que tiene las manos limpias y la conciencia tranquila por el caso Ayotzinapa. Foto: Cuartoscuro
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