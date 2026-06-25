¿Aumentó el Desempleo en México? Reporte de Inegi Informa Situación del Trabajo

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su reporte más reciente dio a conocer cómo está la situación del trabajo en México, en N+ te contamos qué pasa con el desempleo.

Según los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desempleo se ubicó en 2.8% de la población económicamente activa (PEA), el mismo nivel registrado en mayo de 2025.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Destacó que México Está Entre los Países con Menor Desempleo

Más personas participan en el mercado laboral

Durante el quinto mes del año, la población económicamente activa alcanzó los 62.1 millones de personas, lo que representó un incremento de 460 mil personas en comparación con mayo del año pasado.

De ese total, 60.4 millones contaban con una ocupación, mientras que alrededor de 1.7 millones estaban en búsqueda de empleo, cifra que significó un aumento anual de 22 mil personas.

La tasa de participación económica, que mide a las personas que trabajan o buscan activamente un empleo, se ubicó en 59.1%, ligeramente por debajo del 59.5% observado un año antes.

En cuanto a la población ocupada femenina creció en 268 mil personas, mientras que la masculina aumentó en 170 mil. En total, las mujeres ocupadas sumaron 24.9 millones y los hombres 35.5 millones.

Uno de los cambios más relevantes fue el crecimiento de quienes trabajan por cuenta propia. El número de personas ocupadas de manera independiente aumentó en 428 mil respecto a mayo de 2025, alcanzando 13.5 millones.

FBPT