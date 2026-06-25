¿Aumentó el Desempleo en México? Reporte de Inegi Informa Situación del Trabajo

El Inegi reveló qué pasó con la población económicamente activa en México; así se encuentra el desempleo, según su reporte más reciente

Dinero. Cómo retirar todo el dinero de tu afore en 2026El Inegi reveló qué pasa con el desempleo en el país. Foto: Cuartoscuro.

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