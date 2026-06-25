¿Qué le Pasó a Lionel Richie? Hospitalizan al Cantante Tras Colapsar en el Escenario

Richie, de 77 años, tuvo que abandonar el escenario en St. Paul, Minnesota, durante la noche inaugural de su gira con Earth, Wind & Fire tras sentirse mareado.

lionel-richie-hospitalizado-colapso-escenario-gira-2026Foto: GettyImages

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Preocupación por Lionel Richie: el cantante se sintió mareado y abandonó el escenario en plena gira. Fue hospitalizado como medida preventiva. ¿Cómo afectará esto a su tour?

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