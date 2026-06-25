¿Qué le Pasó a Lionel Richie? Hospitalizan al Cantante Tras Colapsar en el Escenario

El icónico Lionel Richie, de 77 años, tuvo que abandonar el escenario durante la primera noche de su gira con Earth, Wind & Fire en Minnesota.

El cantante fue trasladado al hospital tras sentirse mal en el escenario durante su presentación en el Grand Casino Arena de St. Paul, el miércoles 24 de junio.

El incidente ocurrió justo en el arranque de su gira norteamericana, lo que preocupó a sus millones de fanáticos alrededor del mundo.

"Cuando te sientas mareado, siéntate": El momento que alarmó al público

El cantante confesó ante el público que se sentía "mareado" y "extraño", y optó por sentarse en una de las plataformas del escenario mientras interpretaba su clásico "Dancing on the Ceiling".

Con su característico sentido del humor, intentó tranquilizar a los presentes. Richie bromeó con la audiencia asegurando que lo mejor que uno puede hacer en esa situación es "sentarse".

Tras eso, Richie interpretó una canción más al piano, "Three Times a Lady", antes de anunciar un intermedio no planeado diciendo: "Intermedio, intermedio, para no caerme", y abandonó el escenario.

El saxofonista dio la noticia: El show no continuaría

Aproximadamente 40 minutos después de que Richie llamara al intermedio, el saxofonista Dino Soldo informó al público: "lamentablemente, Lionel no se siente bien" y que no podría continuar. Los asistentes describieron que el músico se veía nervioso al dar el anuncio.

Uno de sus compañeros de banda se sentó junto a él en los escalones del escenario en señal de apoyo antes de que el cantante cancelara el show definitivamente.

Lionel estaría hospitalizado

Fuentes cercanas a Richie confirmaron a TMZ que los paramédicos lo atendieron entre bastidores y fue trasladado en ambulancia a un hospital, aunque se trató de una medida preventiva. Autoridades locales confirmaron a Page Six que "sí transportaron a un hombre adulto del arena esa noche a un hospital local".

Hasta el momento, ni su representante ni su equipo han emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud.

La Gira Está en Duda

El incidente ocurrió precisamente durante la noche inaugural de la gira conjunta de Richie con Earth, Wind & Fire, un recorrido de 26 fechas que incluye una presentación el viernes en Chicago. El baterista de Earth, Wind & Fire, John Paris, señaló que Richie estaba "un poco deshidratado" y que no había notado ninguna señal de problema de salud antes del show.