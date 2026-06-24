Conciertos Gratis en CDMX Hoy por el Mundial: Artistas, Horarios y Dónde Serán este 24 de Junio

Los Askis, La Sonora Dinamita, Jenny and the Mexicats y más se presentan gratis este 24 de junio en los Festivales Futboleros de la CDMX. Conoce horarios y sedes.

conciertos-gratis-cdmx-hoy-miercoles-24-junio-artistas-horarios-sedesFoto: Cuartoscuro

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¡Hoy en CDMX! Disfruta de conciertos gratis con Los Askis, La Sonora Dinamita y más. Música en vivo y Mundial 2026 en pantallas gigantes.

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