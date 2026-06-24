Conciertos Gratis en CDMX Hoy por el Mundial: Artistas, Horarios y Dónde Serán este 24 de Junio

Si buscas planes sin gastar un solo peso este miércoles, los Festivales Futboleros de la Ciudad de México tienen la agenda perfecta: música en vivo, pantallas gigantes con los partidos del Mundial 2026 y ambiente de fiesta en varios puntos de la capital, todo de forma gratuita.

Estos festivales son conciertos gratuitos distribuidos en distintas alcaldías de la capital. Los asistentes pueden disfrutar de géneros como cumbia, ska, mariachi, rock y música tropical, además de seguir los partidos en pantallas gigantes.

Los Askis, La Sonora Dinamita y más: la cartelera de hoy

Este miércoles 24 de junio, cuatro sedes de la CDMX tendrán presentaciones musicales gratuitas a partir de las 11:30 horas. Este es el lineup completo:

Deportivo Xochimilco — Calle Ignacio Zaragoza, Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco

Los Askis se presentan a las 11:30 horas.

Utopía Meyehualco — Av. Genaro Estrada, Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa

La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita toca a las 11:30 horas.

Parque Tezozómoc — Calle Manuel Salazar s/n, Prados del Rosario, alcaldía Azcapotzalco

La Coreañera se presenta a las 11:30 horas.

Unidad Independencia — Av. Perimetral y calle Pinos s/n, alcaldía Magdalena Contreras

Jenny and the Mexicats sube al escenario a las 11:30 horas. En esta misma sede, según la cartelera oficial, también se presenta Malva Vela en el mismo horario.

¿Qué son los Festivales Futboleros?

Los Festivales Futboleros son 18 sedes distribuidas en las alcaldías de la capital donde los asistentes pueden disfrutar de los partidos del Mundial 2026, actividades recreativas y conciertos gratis. Todos los espacios cuentan con pantallas gigantes para la transmisión de los encuentros.

Las actividades musicales de los Festivales Futboleros se extienden hasta el 27 de junio, cuando concluye la fase de grupos del torneo.