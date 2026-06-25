Colombiano es Detenido por Golpear a 2 Mujeres en el Andador Chapultepec

Un hombre de nacionalidad colombiana atacó a dos mujeres en el andador Chapultepec de Guadalajara. Un roce hombro con hombro habría sido motivo suficiente para que reaccionara de manera violenta.

La agresión se registró al cruce con López Cotilla. Las dos mujeres caminaban entre la multitud cuando, debido al poco espacio, rozaron con el hombro a un hombre que, aparentemente bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia, se molestó al grado de que, sin mediar palabra, comenzó a golpearlas.

Colombiano provoca riña en Guadalajara

En el sitio, se generó una riña protagonizada por el agresor y varios ciudadanos que intentaron defender a las dos mujeres, por lo que elementos de la Policía de Jalisco intervinieron de inmediato para dispersarla.

Tras los señalamientos de testigos, el sujeto quedó en manos de la autoridad; posteriormente, se confirmó que el detenido era de nacionalidad colombiana.

De las víctimas, solo una requirió traslado a un puesto de socorros de la Cruz Verde, donde fue atendida por una lesión en la cabeza que requirió sutura y observación médica durante toda la madrugada.

El agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal. Afortunadamente, ambas víctimas fueron reportadas estables.