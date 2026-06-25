Colombiano es Detenido por Golpear a 2 Mujeres en el Andador Chapultepec

Un altercado en la zona de Chapultepec terminó con dos mujeres agredidas y un presunto responsable bajo custodia.

DetenidoFoto: SSP

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Violencia en Chapultepec: un roce desata agresión de un colombiano contra dos mujeres. La policía actuó rápido. Conoce los detalles.

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