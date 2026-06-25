Exjueza es Vinculada a Proceso por Diversos Delitos en Las Choapas, Veracruz

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, logró la vinculación a proceso en contra de Guadalupe “N”, quien se desempeñaba como titular del Juzgado de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Las Choapas al sur de Veracruz, actualmente separada de su cargo.

Por su probable participación en la comisión de los delitos de incumplimiento de un deber legal, evasión de presos, contra la procuración de justicia y contra la administración de justicia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Logran Vinculación a Proceso contra Uruviel "N" Expresidente Municipal de Tlachichuca en Puebla

Durante la audiencia de continuación, el órgano jurisdiccional determinó que existen datos de prueba suficientes para establecer la probable participación de la imputada en los ilícitos señalados, por lo que dictó auto de vinculación a proceso dentro del proceso penal 535/2026.

Asimismo, impuso como medidas cautelares la prohibición de salir del país y la obligación de firma periódica.

Autoridades detienen tres personas en Carrillo Puerto, Veracruz

Un cateo realizado por autoridades ministeriales en la localidad de El Palmar perteneciente al municipio de Carrillo Puerto, dio como resultado la detención de tres personas y el aseguramiento de presunta droga, además de dos motocicletas que quedaron bajo investigación.

Los detenidos, identificados como Luis “N”, de 26 años; Ana “N”, de 35; y Edmundo “N”, de 48 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía Regional para determinar su situación jurídica.

Las sustancias aseguradas serán analizadas por peritos, mientras que las motocicletas serán investigadas para esclarecer su procedencia y posible relación con actividades ilícitas. Las autoridades informaron que las indagatorias continúan.