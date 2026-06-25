Exjueza es Vinculada a Proceso por Diversos Delitos en Las Choapas, Veracruz

Se informó la vinculación a proceso de Guadalupe “N” por diversos delitos. Se desempeñaba como titular del Juzgado de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Las Choapas, Veracruz.

Vinculan a procesos exjueza por diversos delitos en el sur de Veracruz.Foto: Archivo N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Impactante: Jueza Guadalupe N vinculada a proceso en Las Choapas, Veracruz, por delitos graves. Descubre los detalles de este caso que sacude al sistema judicial.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+