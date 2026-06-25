Moisés Caicedo, el Futbolista Ecuatoriano Más Caro de la Historia que Enfrentó a Alemania

El nombre de Moisés Caicedo es reconocido por ser el futbolista ecuatoriano de los más caros de la historia, pero antes de alcanzar la fama conoció el hambre y el sacrificio. En N+ te presentamos el perfil y la historia de una de las piezas clave del equipo sudamericano en el Mundial 2026 que hoy enfrentó a Alemania.

Moisés Caicedo de Ecuador disputa el balón con Aleksandar Pavlović de Alemania, 25 de junio de 2026. Foto: EFE

Nació el 2 de noviembre de 2001 en Santo Domingo; es el menor de 10 hermanos. Su papá transportaba pasajeros en bicicleta durante largas jornadas para tratar de llevar algo de comida a sus hijos.

Así inició su sueño Moisés

Su primer entrenador recuerda que Moisés entrenaba descalzo porque sus padres no podían comprarle unos zapatos de futbol.

En 2017, mientras jugaba en las divisiones inferiores, se tomó una fotografía en una modesta calle con la leyenda: "Algún día estarán orgullosos de mí, se los prometo".

Cumplió su promesa al ser reclutado por las fuerzas básicas del club Independiente del Valle, la cantera más prolífica de Ecuador.

Soñaba con ser futbolista y vendía flores en un panteón

Moisés desde niño soñaba con ser futbolista, pero sabía que debía ayudar a su familia cuidando carros, vendiendo flores y velas cerca de un panteón.

En la actualidad, ese niño de bajos recursos es uno de los mejores mediocampistas y una de las figuras del futbol de Ecuador.

Existe algo que no ha cambiado, cuando regresa con su familia, le lleva flores a su mamá y le pide una oración, sin olvidar de dónde viene.

¿Dónde juega y por qué es el "más caro"?

Moisés Caicedo juega actualmente en el Chelsea de la Premier League de Inglaterra. Se le conoce como "el más caro" porque en agosto de 2023 el Chelsea pagó al Brighton la histórica cifra de 146 millones de dólares.

Esta cifra lo volvió el fichaje más caro en la historia de la Premier League de Inglaterra, en el mediocampista defensivo de más precio de todos los tiempos y en el futbolista ecuatoriano más caro de la historia.

Hoy, su valor de mercado se mantiene en la élite mundial, consolidado en unos 100 millones de euros.

Ecuador juega con garra para clasificarse

Ecuador ha dado una cátedra de fuerza y vitalidad y ante Alemania en la búsqueda de la clasificación para dieciseisavos de final, mientras que el equipo teutón ya está clasificado.

El técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, dio entrada a Joel Ordóñez y Nilson Angulo, en sustitución de Jordy Alcívar y Pervis Estupiñán.

De esta forma, Ecuador salió con Hernán Galíndez; Alan Franco; Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho; Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah; Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.

Gonzalo Plata, de Ecuador, anota el segundo gol de su selección ante Manuel Neuer, de Alemania, 25 de junio de 2026. Foto: Reuters

Por su parte, Alemania salió con Antonio Rüdiger y David Raum como principales novedades. El central del Real Madrid sustituirá al lesionado Nico Schlotterbeck y Raum, a Nathaniel Brown.

Alemania ha jugado sin ningún tipo de presión. La Mannschaft ya está clasificada como líder del Grupo E tras arrasar a Curazao (7-1) y remontar ante Costa de Marfil (2-1) en las dos primeras jornadas.

Por su parte, Ecuador estuvo obligado a ganar, algo que nunca había conseguido ante el cuadro germano, y a esperar otros resultados para poder avanzar.

HVI