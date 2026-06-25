Moisés Caicedo, el Futbolista Ecuatoriano Más Caro de la Historia que Enfrentó a Alemania

Aunque alcanzó la fama y la élite del futbol, el centrocampista no ha olvidado de dónde viene; al volver a casa, le lleva flores a su mamá y le pide una oración

Moisés Caicedo, Futbolista Ecuatoriano Más Caro de la Historia que Conoció el Hambre y SacrificioEl futbolista Moisés Caicedo de Ecuador. Foto: Reuters

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Moisés Caicedo juega actualmente en el Chelsea de la Premier League de Inglaterra. Se le conoce como "el más caro" porque en agosto de 2023 el Chelsea pagó al Brighton la histórica cifra de 146 millones de dólares.

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