Hombre es Ejecutado a Balazos en Puente Desnivel de Autopista Benito Juárez en Culiacán

Un hombre joven, aún sin identificar, fue localizado sin vida tras ser ejecutado a balazos en el puente a desnivel de la autopista Benito Juárez “La Costera” en Culiacán.

Hombre es Ejecutado a Balazos en Puente Desnivel de Autopista Benito Juárez en CuliacánFoto: N+

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Joven es ejecutado en el puente de la autopista Benito Juárez en Culiacán. La policía encontró más de 10 casquillos.

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