Hombre es Ejecutado a Balazos en Puente Desnivel de Autopista Benito Juárez en Culiacán

Un hombre joven que permanece en calidad de desconocido fue asesinado a balazos al mediodía de este jueves, luego de que presuntamente fuera privado de la libertad y trasladado por sujetos armados hasta el puente a desnivel de la autopista Benito Juárez “La Costera”, en el acceso al Aeropuerto Internacional de Culiacán, donde fue ejecutado.

El hecho fue reportado alrededor de las 12:00 horas al 911. Elementos de seguridad acudieron al sitio y localizaron a la víctima sin vida, tirada boca abajo junto a la guarnición del puente, con múltiples impactos de arma de fuego.

Aseguraron más de 10 casquillos percutidos en la escena

En la escena fueron asegurados más de 10 casquillos para arma corta, al parecer calibre 9 milímetros.

La víctima era de aproximadamente 25 años de edad, de complexión regular y tez morena clara; vestía pantalón de mezclilla azul, playera tipo polo negra y zapatos negros.

Personal de la Fiscalía realizó las diligencias y trasladó el cuerpo al Semefo para su identificación.