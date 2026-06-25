¿A Qué Hora Termina el Concierto Gratis de Alejandro Fernández Hoy en la Minerva de Guadalajara?

Alejandro Fernández se presentará en la Minerva junto a sus hijos, Julión Álvarez y Afredito Olivas.

¿A Qué Hora Termina el Concierto Gratis de Alejandro Fernández Hoy en la Minerva de Guadalajara?Foto: Alejandro Fernández

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Alejandro Fernández regresa a La Minerva con un concierto gratuito junto a sus hijos y grandes invitados. La cita es a las 9:00 pm para disfrutar de 'La Serenata Más Grande del Mundo'.

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