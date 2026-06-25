¿A Qué Hora Termina el Concierto Gratis de Alejandro Fernández Hoy en la Minerva de Guadalajara?
Alejandro Fernández se presentará en la Minerva junto a sus hijos, Julión Álvarez y Afredito Olivas.
Foto: Alejandro Fernández
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Alejandro Fernández regresa a La Minerva con un concierto gratuito junto a sus hijos y grandes invitados. La cita es a las 9:00 pm para disfrutar de 'La Serenata Más Grande del Mundo'.
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PorRedacción N+
Alejandro Fernández hoy se presentará gratis en La Minerva de Guadalajara, Jalisco. Será la segunda vez que "El Potrillo" cante en este lugar icónico de dicha ciudad.
En punto de las 9:00 de la noche, se espera que la estrella del regional mexicano comience "La Serenata Más Grande del Mundo" en compañía de sus hijos Camila y Alejandro.
Durante el evento también se contará con la presencia de Alfredito Olivas y Julión Álvarez, por lo que se estima que el show se extienda alrededor de 3 horas por lo que podría culminar a la media noche hora centro.