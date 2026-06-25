¿A Qué Hora Termina el Concierto Gratis de Alejandro Fernández Hoy en la Minerva de Guadalajara?

Alejandro Fernández hoy se presentará gratis en La Minerva de Guadalajara, Jalisco. Será la segunda vez que "El Potrillo" cante en este lugar icónico de dicha ciudad.

En punto de las 9:00 de la noche, se espera que la estrella del regional mexicano comience "La Serenata Más Grande del Mundo" en compañía de sus hijos Camila y Alejandro.

Durante el evento también se contará con la presencia de Alfredito Olivas y Julión Álvarez, por lo que se estima que el show se extienda alrededor de 3 horas por lo que podría culminar a la media noche hora centro.

Colocan 16 Pantallas Para Poder Disfrutar del Concierto de Alejandro Fernández

En los alrededores de La Minerva se han instalado 16 pantallas para que los asistentes del concierto puedan disfrutar del evento donde se esperan 180 mil personas.

Protección Civil informó que a las 3 de la tarde ya se habían contabilizado 9 mil fans en las inmediaciones de la glorieta.