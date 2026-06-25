¿Cuánto Durará el Concierto Gratis de Alejandro Fernández en la Minerva de Guadalajara?

Alejandro Fernández se presentará gratis hoy 25 de junio de 2026 en punto de las 9:00 de la noche en la Glorieta Minerva, un lugar emblemático de Guadalajara.

Desde muy temprano se registró la llegada de fans que esperan escuchar al "Potrillo". Cabe destacar que el famoso cantante del genero regional mexicano anteriormente ya se había presentado en este lugar icónico de Jalisco, esta vez en su show contará con la presencia de sus hijos además de Julión Álvarez y Alfredito Olivas.

Alejandro Fernández mencionó que espera que el publico acuda con muchas ganas de celebrar y espera brindarles un buen show. Sobre la duración del evento se estima que podría durar aproximadamente 3 horas.

¡Se vivirá la serenata más grande del mundo!@alexoficial regresa a La Minerva acompañado de grandes invitados como Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Alex y Camila Fernández.



Las y los espero a las 21:00 h para hacer historia juntos y seguir celebrando con orgullo en la sede más… pic.twitter.com/v6Gii6sGuI — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 25, 2026

Miles de Personas se Reunirán en la Minerva para el Concierto de Alejandro Fernández

Esta noche se espera que miles de personas canten las canciones de Alejandro Fernández en la Glorieta Minerva, lugar donde anteriormente se presentó Maná con una asistencia estimada de 160 personas durante su concierto gratis.

Se recomienda que los asistentes se mantengan hidratados y acudan con ropa cómoda para el evento.