¿Cuánto Durará el Concierto Gratis de Alejandro Fernández en la Minerva de Guadalajara?

Hoy se presentará gratis Alejandro Fernández en la Minerva de Guadalajara por festejos del Mundial en México. Esta podría ser la duración de su evento.

¿Cuánto Durará Concierto Gratis de Alejandro Fernández en la Minerva de Guadalajara?Foto: Alejandro Fernández

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Alejandro Fernández dará un concierto gratis en la Minerva de Guadalajara a las 9:00 p.m. Estará acompañado de sus hijos, además de Julión Álvarez y Alfredito Olivas en este evento único.

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