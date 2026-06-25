¿Quién Es el Entrenador de Ecuador que Venció a Alemania y de Dónde Es? Logró Clasificación

Sebastián Beccacece asumió la DT de Ecuador en 2024 y en su primer juego cayó ante Brasil, pero enderezó el rumbo y logró el segundo lugar en la eliminatoria de la Conmebol para el Mundial 2026.

¿Quién Es El Entrenador de Ecuador que Venció a la Poderosa Alemania?El entrenador de Ecuador, Sebastián Beccacece, celebra con los aficionados en las gradas tras ganarle a Alemania en Mundial 2026. Foto: Reuters

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Apenas el 22 de junio, los aficionados ecuatorianos exigían la salida del seleccionador Sebastián Beccacece por los malos resultados en los dos partidos previos jugados en el Mundial, al tiempo que dudaban que pudieran ganar a la ya clasificada Alemania

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