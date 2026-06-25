¿Quién Es el Entrenador de Ecuador que Venció a Alemania y de Dónde Es? Logró Clasificación

El entrenador de la Selección de Ecuador que venció a Alemania hoy 25 de junio de 2026 es el argentino Sebastián Beccacece.

Ecuador hizo historia al vencer 2-1 al combinado alemán en la última jornada del Grupo E del Mundial 2026. El partido se disputó en el estadio sede de Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Alemania comenzó ganando temprano con un gol de Leroy Sané, pero la escuadra sudamericana logró darle la vuelta al marcador con los goles de Nilson Angulo y Gonzalo Plata.

Con este resultado los ecuatorianos sellaron su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Ecuatorianos pedían destitución de Beccacece por malos resultados

Apenas el 22 de junio, los aficionados ecuatorianos pidieron la salida del seleccionador Sebastián Beccacece debido a los malos resultados obtenidos en los dos partidos previos jugados en el Mundial.

Y hasta hoy, antes del tercer compromiso del Grupo E, dudaban que el estratega pudiera ganarle la partida a la ya clasificada Alemania.

Sebastián Beccacece, DT de Ecuador en Mundial 2026. Foto: Reuters

Esto se debió a que Ecuador cayó en el último momento en su debut 1-0 ante Costa de Marfil y luego empató a cero con Curazao, sumando apenas un punto en el Grupo E y complicando su avance de ronda.

Trayectoria de Beccacece con Selección de Ecuador

Beccacece asumió la dirección técnica de Ecuador en septiembre del 2024. En su primer partido perdió 1-0 ante Brasil, pero desde entonces no había sido derrotado y logró la clasificación ecuatoriana en segundo lugar en la eliminatoria sudamericana después de la actual campeona, Argentina.

El DT argentino de 45 años dijo que él era el principal responsable de los resultados después del empate con Curazao, luego de que una numerosa hinchada, que acompañó a la selección en Kansas, pidiera a gritos su salida en el estadio.

Sin embargo, el delantero Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, pidió a la afición que "sigan creyendo" en los jugadores tras el empate con Curazao y prometió "dar la vida por toda la gente que nos sigue hasta el final".

Caicedo se los cumplió: los aficionados creyeron y hoy festejan un histórico pase a los dieciseisavos de final en el Mundial 2026 gracias al triunfo de 2-1 ante Alemania.

HVI