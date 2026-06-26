Kylie Jenner Es Demandada por Maltrato Laboral: Exchef Afirma que Sufrió un Aborto Espontáneo

La empresaria Kylie Jenner se encuentra en el centro de una nueva controversia legal. Una excocinera que trabajó en su residencia presentó una demanda en su contra esta semana, en la que sostiene que las extenuantes condiciones laborales a las que fue sometida derivaron en un aborto espontáneo.

Jornadas de hasta 12 horas y tareas físicas sin apoyo

De acuerdo con la demanda, citada por el Los Angeles Times y retomada por TMZ, la exempleada afirma que regularmente trabajaba entre 11 y 12 horas diarias, cinco días a la semana, y que le asignaban tareas físicamente exigentes.

La extrabajadora recibió el empleo cerca del Día de Acción de Gracias de 2024 y, semanas más tarde, informó a sus supervisores que tenía tres meses de embarazo.

El momento más crítico ocurrió el 31 de diciembre. La demandante señala que ese día le ordenaron trasladar artículos pesados de comida a través de una calle y cuesta arriba sin ningún tipo de ayuda, lo que la dejó sin aliento y tuvo que ser asistida por personal de seguridad que le proporcionó agua y auxilio.

El cumpleaños de la hija de Kylie, el detonante final

El 1 de febrero de 2025, la mujer fue asignada a la fiesta de cumpleaños de la hija de Kylie en Palm Springs, donde asegura que tampoco recibió el apoyo adecuado. Según el escrito legal, al solicitar ayuda, sus supervisores la ignoraron.

La demanda señala que al terminar el evento, la chef experimentó agotamiento emocional y físico, y que a la mañana siguiente sufrió una hemorragia severa. Los médicos confirmaron en el hospital que había perdido al bebé.

"Estás deprimiendo a Kylie"

El relato incluye un episodio que ha generado particular indignación en redes sociales. Tras la pérdida, la demandante afirma que una supervisora en la residencia de Kylie se percató de su estado de ánimo y le dijo: "Para. Solo para. Estás alterando a Kylie. La estás deprimiendo."

Tercera demanda en meses

Este caso se suma a un patrón de litigios que enfrenta la menor del clan Kardashian-Jenner en los últimos meses. Se trata de la tercera demanda presentada contra Kylie Jenner en poco tiempo; previamente, dos exempleadas del hogar también la demandaron por presuntas irregularidades laborales.

Hasta el momento, el equipo de Kylie Jenner no ha emitido ninguna declaración pública al respecto.