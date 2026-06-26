Kylie Jenner Es Demandada por Maltrato Laboral: Exchef Afirma que Sufrió un Aborto Espontáneo

Una excocinera demandó a Kylie Jenner y afirma que las extenuantes jornadas de hasta 12 horas diarias y la falta de apoyo físico durante su embarazo le causaron un aborto espontáneo.

kylie-jenner-demanda-exchef-aborto-espontaneo-maltrato-laboralFoto; GettyImages

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Kylie Jenner enfrenta una demanda por maltrato laboral. Exchef afirma que largas jornadas y falta de apoyo le causaron un aborto espontáneo. ¿Qué opinas de esta nueva controversia?

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