Aseguran Dos Bodegas y una Toma Clandestina de Hidrocarburo en Amozoc, Puebla

La tarde de este jueves 25 de junio de 2026 se dio a conocer el cumplimiento de una orden de cateo en dos bodegas ubicadas en el municipio poblano de Amozoc de Mota.

De acuerdo con los primeros reportes, en los inmuebles inspeccionados se localizó una toma clandestina de hidrocarburo presuntamente conectada a los ductos de distribución de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Dos bodegas y una toma clandestina de hidrocarburo fueron aseguradas en Amozoc, Puebla

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este jueves que autoridades de los tres órdenes de gobierno ejecutaron una orden de cateo en el municipio de Amozoc de Mota.

Durante la inspección, fueron aseguradas dos bodegas que almacenaban hidrocarburo presuntamente ilegal y donde se encontraba una toma clandestina supuestamente conectada a los ductos de distribución de Pemex.

No se reportaron personas detenidas durante las labores realizadas sobre la calle 3 Norte, del barrio San Andrés Las Vegas, a la espera de que las autoridades que participaron en el operativo emitan un informe más detallado sobre lo ocurrido.

Recuperan 28 mil 600 litros de gas LP y aseguran cuatro camiones en Apizaco, Tlaxcala

La Policía Federal Ministerial cumplimentó el pasado 9 de junio una orden de cateo en un inmueble ubicado en el municipio tlaxcalteca de Apizaco, donde aseguraron cuatro camiones, tipo pipa, con una carga total de 28 mil 600 litros de gas LP.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Seguridad en Puebla: Operativos en Autopistas y Decomiso de Más de 200 Mil Litros de Gasolina

A través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tlaxcala, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo dicho mandato judicial de un juez, en atención a una denuncia anónima por delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Con información de N+

GMAZ