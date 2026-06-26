Aseguran Dos Bodegas y una Toma Clandestina de Hidrocarburo en Amozoc, Puebla

El ejemplar se encontraba a nivel de suelo, por lo que fue resguardado por las autoridades para realizarle una valoración veterinaria.

Dos Bodegas Toma Clandestina Aseguradas Almacenamiento Hidrocarburo Ilegal Amozoc PueblaFoto: SSP Puebla

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Operativo en Amozoc: aseguran bodegas con toma clandestina conectada a Pemex. Sin detenidos, se espera informe oficial. Información en desarrollo.

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