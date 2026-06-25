Vivienda se Incendia por Aparente Corto Circuito en la Colonia Solidaridad de Hermosillo

Una vivienda de la colonia Solidaridad se incendió la mañana de este jueves, por un aparente corto circuito en una conexión eléctrica que se encontraba sobre un mueble de madera y ropa, lo cual propició el fuego.



Dentro del inmueble de dos plantas ubicado en avenida Campo Verde número 394 entre De los Maestros y Cabo San Pedro, se encontraba un joven al momento del incendio, quien, en un principio, intentó sofocar el fuego, pero al no lograrlo optó por salir a la calle y esperar la llegada de los Bomberos.



Al llegar los rescatistas al incendio reportado a las 9:30 de la mañana, se abocaron a sofocar el fuego en una de las habitaciones de la planta baja y la ventilación de todo el inmueble que se encontraba inundada de humo negro.

“Nos reportan un incendio de un domicilio con personas en el interior al llegar, pues gracias a Dios no había ninguna persona en el interior ya habían salido. La situación se dio en el último cuarto"

El afectado intentó sofocar el fuego

"Todo parece indicar que pues hubo un corto ahí en el lugar y la persona estaba sola, se le fue la luz, comenta él y cuando fue al cuarto en un bulto de ropa ahí tenía conectadas algunas cosas, pues ahí comenzó. Nada más trató de apagar, pero al ver que no pudo, salió"

Agentes de la Policía Estatal Preventiva acudieron también en apoyo de la víctima y para resguardar el área durante las labores de bomberos.