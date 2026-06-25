Vivienda se Incendia por Aparente Corto Circuito en la Colonia Solidaridad de Hermosillo

Por un aparente corto circuito, una vivienda se incendió la mañana de este jueves en la colonia Solidaridad de Hermosillo, Sonora.

Vivienda se Incendia por Aparente Corto Circuito en la Colonia Solidaridad de HermosilloFoto: N+

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Corto circuito provoca incendio en casa de Hermosillo. Afortunadamente, el joven residente salió ileso. Bomberos y policía estatal acudieron al rescate.

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