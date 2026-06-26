Anuncian la Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026 en Tijuana; Conoce Fecha, Ruta y Horario

La comunidad LGBTQ+ realizará este sábado 27 de junio la edición número 20 de la Marcha del Orgullo en Tijuana, un evento que contempla un recorrido por la Zona Centro, presentaciones artísticas y un concierto gratuito. Los organizadores estiman la participación de más de 30 mil asistentes.

¿Dónde Iniciará y Cuál Será la Ruta?

Las actividades comenzarán a las 5:00 de la tarde en el cruce de la calle Primera y Mutualismo, en la Zona Centro de Tijuana.

El contingente recorrerá diversas vialidades hasta llegar a la calle Cuarta y avenida Revolución, donde, alrededor de las 7:00 de la noche, se llevará a cabo el cierre con un concierto gratuito y un espectáculo drag.

Los organizadores señalaron que esta edición conmemora dos décadas de la marcha en Tijuana y destacaron que el evento se ha consolidado como una celebración de inclusión, diversidad y respeto.

Asimismo, consideraron que la realización del festival generará una importante derrama económica y atraerá visitantes nacionales e internacionales.

Preparan Operativo Especial de Seguridad

Autoridades municipales informaron que se implementará un operativo para resguardar a los asistentes durante el recorrido y las actividades programadas.

El dispositivo estará integrado por 37 elementos de Tránsito Municipal y 16 elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes brindarán apoyo preventivo a lo largo del evento.

Activistas hicieron un llamado a la población en general a sumarse a la celebración de manera respetuosa y ordenada.

Indicaron que el objetivo de la marcha es promover la inclusión, la visibilidad y el respeto hacia la diversidad, además de fortalecer a Tijuana como una ciudad abierta a este tipo de expresiones sociales y culturales.

Información Perla Velázquez

APG