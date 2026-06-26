Anuncian la Marcha del Orgullo LGBTQ+ 2026 en Tijuana; Conoce Fecha, Ruta y Horario

El recorrido concluirá con un concierto gratuito y se espera la asistencia de más de 30 mil personas

Marcha del Orgullo LGBT+ 2025 en Baja CaliforniaMarcha del Orgullo LGBT+ 2025 en Baja California | Foto: Archivo N+

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La Marcha del Orgullo LGBTQ+ en Tijuana celebra 20 años este 27 de junio. Inicia a las 5 PM en Zona Centro y termina con un concierto gratuito. ¡Más de 30 mil asistentes esperados!

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