Detienen a "Sierra 2" en Michoacán Horas Después de Captura del "Sierra 1"

El Gabinete de Seguridad de México dio a conocer la detención de Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, integrante de un grupo generador de violencia en Morelia, Michoacán, se le relaciona con delitos de extorsión, secuestro y homicidio.

Se le aseguró un arma larga, metanfetamina y un vehículo.

En seguimiento a la detención de Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, realizada esta mañana en Morelia, Michoacán, fue detenido Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, integrante del mismo grupo delictivo, relacionado con delitos de extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo. En la… pic.twitter.com/65MZBw1nHE — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 25, 2026

Previamente también se anunció la captura de Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, realizada esta mañana en Morelia, y miembro del mismo grupo delictivo.

¿Quiénes son “El Sierra 1" y "El Sierra 2"?

Los dos hombres fueron capturados este 25 de junio de 2026, luego de un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales en Michoacán.

¿Quién es “Sierra 1?

"Sierra 1" se le identifica como un objetivo prioritario y principal generador de violencia en Morelia, por presuntamente encabezar una célula criminal enfocada a la extorsión, secuestro y homicidio, fue capturado por fuerzas federales y estatales.

Así fue detenido

Rafael "N", alias "Sierra 1", fue detenido durante el cateo a un inmueble de un fraccionamiento privado de Morelia.

Es identificado como encargado de una red de extorsión a madereros y comerciantes, en madero, San Miguel del Monte, Jesús del Monte y localidades como El Capulín y el Duende.

También es señalado de mantener asolados a ambientalistas, y como probable responsable del homicidio del empresario mezcalero Sergio "N", ocurrido el 22 de mayo de 2025.

Además de su presunta relación con el secuestro de tres hombres, en 2025.

En Michoacán fue detenido Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia y presuntamente relacionado con extorsiones, homicidio y secuestro.

La operación fue encabezada por la @SSeguridad_Mich y… pic.twitter.com/l3tnmgkd9w — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 25, 2026

Al momento de ser detenido le decomisaron armas y drogas.

Este es el perfil de "El Sierra 2"

"El Sierra 2" es señalado como presunto sucesor al mando del Cártel de Altozano tras la captura de “El Sierra 1”.

Se le acusa de redes de extorsión y narcomenudeo en la zona sur de Morelia.

Fue arrestado el mismo día de la captura de “El Sierra 1” en un operativo y se le encontró en posesión de armas y drogas.

Así fue detenido

La Fiscalía de Michoacán (FGE), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), logró una segunda detención de alto impacto en menos de unas horas, al capturar en flagrancia a Alfredo "N", "Sierra 2", así como a una mujer, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Esto se logró sobre la Autopista Siglo XXI mediante un operativo coordinado entre las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

Durante la intervención fueron aseguradas un arma larga calibre 5.56 milímetros, tipo M4, un cargador con nueve cartuchos útiles, aproximadamente 27.26 gramos de metanfetamina, así como un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación.

HVI