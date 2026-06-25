Detienen a "Sierra 2" en Michoacán Horas Después de Captura del "Sierra 1"

Uno de los detenidos es señalado como probable responsable del homicidio del empresario mezcalero Sergio "N", ocurrido el 22 de mayo de 2025

Detención de Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, integrante de grupo generador de violencia en Morelia, Michoacán. Foto: Gabinete de Seguridad de MéxicoDetención de Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, integrante de grupo generador de violencia en Morelia, Michoacán. Foto: Gabinete de Seguridad de México

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Previamente también se anunció la captura de Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1”, realizada esta mañana en Morelia, y miembro del mismo grupo delictivo.

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