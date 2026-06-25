¿Qué Pasó en Tecámac? Hombre Armado Toma como Rehenes a su Familia; Llevan Así 22 Horas

Un fuerte despliegue de seguridad se encuentra en Los Héroes Tecámac, Estado de México, debido al reporte de un hombre armado al interior de una vivienda ubicada en inmediaciones de la Macroplaza; esto sabemos.

De acuerdo con los primeros reportes, los elementos de seguridad ocuparon las calles de la zona durante un operativo, debido a que un hombre mantiene a sus familiares como rehenes desde hace 22 horas.

A través de redes sociales, los habitantes de la zona pidieron ayuda, ya que el número de integrantes de la Policía Municipal, Guardia Civil y Ejército, los puso en alerta.

"¿Alguien sabe qué pasó en la calle del First Cash? Esta el Ejercito y rodeado de policías, ya hasta un dron en la zona", escribió un vecino.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Hombre con Esquizofrenia Toma de Rehenes a 5 de su Familia por Anexarlo en Tecámac

¿Qué pasó en Los Héroes Tecámac hoy?

Según información preliminar, los vecinos indicaron que se debía a un asalto en la casa de empeño y joyería. Sin embargo, más tarde las autoridades de Ecatepec informaron los detalles de la movilización de elementos de emergencia.

"Un total de 14 elementos de Fuerza de Tarea Marina Ecatepec fueron desplegados al municipio de Tecámac, en apoyo a la policía municipal para atender una situación", afirmó.

De acuerdo con las autoridades, se trató de un hombre armado en el interior de una vivienda en el fraccionamiento Los Héroes, sexta sección, con menores de edad y mujeres.

"El sujeto, quien al parecer presenta problemas de esquizofrenia, llegó armado a su domicilio, donde se encuentran dos mujeres y menores de edad", confirmó.

Sujeto atrincheró a su familia desde la madrugada

Más tarde se informó que el sujeto armado, no tiene ninguna condición mental, más bien se trata de una persona consumidora de cristal. Luego de que le indicaron que sería enviado a un anexo, el hombre se molestó.

Alrededor de la 1:00 de la madrugada de este jueves 25 de junio, irrumpió en su vivienda con un arma y amenazó a sus familiares. La esposa logró ponerse en contacto con el encargado del Centro de Rehabilitación Casa de Jesús, Samuel Campos, quien posteriormente logró avisar a las autoridades.

"Está armando, tiene un arma blanca y arma corta, y con la cual se pidió apoyo a la policía y tiene a su familia resguardada. (Son) Sus suegros, sus tres hijos y su pareja", afirmó.

Campos refirió que se trata de una persona intoxicada, por lo que es necesario actuar para evitar una tragedia.

"Una persona completamente drogada que no toma las consecuencias de la familia y de los hijos. Está súper intoxicado", indicó.

¿Qué se sabe de las personas que están retenidas?

El equipo de N+ se trasladó hasta la zona de los hechos. Al exterior de la vivienda en Abraham González y Felipe Villanueva, se encuentra el personal de seguridad, debido a que los tres menores de edad, dos mujeres y un hombre, siguen al interior con el sujeto.

El sospechoso fue notificado por su familia de que sería ingresado a un anexo, lo que provocó que se atrincherara en el sitio.

Las autoridades se encuentran negociando la liberación de la familia del sujeto, la cual está conformada por sus suegros, esposa e hijos.

Los vecinos refieren que una de las mujeres presuntamente era víctima de violencia familiar. Así lo contó Luis a N+:

"La señorita luego cuando salía, pues sí salía golpeada, luego salía con maquillaje, con lentes que daban a entender que sufría de violencia intrafamiliar", compartió.

En tanto, en redes sociales circulan videos donde se muestran las unidades de emergencia y varios elementos armados desde un distribuidor vial cercano.

EPP