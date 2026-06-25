¿Qué Pasó en Tecámac? Hombre Armado Toma como Rehenes a su Familia; Llevan Así 22 Horas

Un fuerte operativo se desplegó en Los Héroes Tecámac, Edomex, luego del reporte de un hombre armado en una vivienda; esto sabemos

Un sujeto se atrinchero con su familia en una casa en TecámacFoto: N+
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