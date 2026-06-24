Iván Cepeda Reconoce a Abelardo de la Espriella como Presidente Electo de Colombia

Iván Cepeda aseguró que tomó la decisión "como un acto de responsabilidad democrática" y afirmó que busca contribuir a la paz y al diálogo

El candidato de izquierda Iván CepedaEl candidato de izquierda Iván Cepeda. Foto: Reuters

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Con solo un punto de diferencia, Iván Cepeda acepta la derrota y reafirma su compromiso con la democracia y la vigilancia del nuevo gobierno de De la Espriella.

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