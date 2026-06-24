Video del Fuerte Sismo Hoy: Momento Exacto de Temblor en California

En California, un sismo sorprendió a residentes, quienes lo percibieron; circula video del momento del movimiento telúrico

Sismos hoyUn sismo se registró en California este 24 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro

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