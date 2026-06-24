Video del Fuerte Sismo Hoy: Momento Exacto de Temblor en California

Hoy, 24 de junio de 2026, se registró un fuerte sismo en California; el momento exacto del temblor fue captado en video.

Los videos difundidos en redes sociales muestran cómo lámparas y diversos objetos comenzaron a vibrar repentinamente.

First footage emerging after a powerful 5.6 magnitude earthquake struck near Redwood Valley, California pic.twitter.com/nX9lvqTSbD — Surajit (@surajit_ghosh2) June 24, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo en California?

De acuerdo con información preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento tuvo una magnitud de 5.6 y se registró en una zona remota del norte del estado.

El epicentro fue localizado aproximadamente a 225 kilómetros al noreste de San Francisco y a unos 80 kilómetros al este de Fort Bragg.

Tras el movimiento telúrico, comenzaron a circular videos grabados por cámaras de vigilancia y ciudadanos que registraron el instante en que ocurrió el sismo.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han reportado daños mayores ni personas heridas como consecuencia del sismo.

FBPT