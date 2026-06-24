Así Es el Operativo en el Estadio Sede CDMX Hoy por México vs Chequia

Este miércoles 24 de junio de 2026 se llevará a cabo el partido México vs Chequia, por lo que fuerzas de seguridad implementarán el operativo “Última Milla” en los alrededores del estadio sede en Ciudad de México (CDMX).

Aquí te contamos cómo es dicho despliegue policial, cuyo objetivo es garantizar la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros, así como la movilidad de todas las personas en la zona.

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¿Qué es el operativo “Última Milla”?

Se trata de un operativo de vialidad, en el que hay restricciones vehiculares los días de partido en el estadio sede CDMX, a través de un polígono delimitado:

Al norte: Avenida Santa Úrsula

Al sur: Circuito Azteca y la lateral de Anillo Periférico

Al oriente: Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Las Torres

Al poniente: Avenida del Imán y Gran Sur

La entrada es exclusiva para aficionados con boleto; coches acreditados para ingreso al estadio; y los carros de vecinos.

Los habitantes deberán presentar un tarjetón expedido por la alcaldía Coyoacán.

El cierre parcial de las avenidas es desde las 09:00 horas y el cierre total desde las 13:00 horas.

Cabe señalar que hoy, el estadio abrirá las puertas cuatro horas antes del partido, esto es a las 15:00 horas.

Despliegue policial

En redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México indicó que se implementará un dispositivo de seguridad para salvaguardar la integridad física y patrimonial de jugadores, equipo arbitral, autoridades de las federaciones de futbol, aficionados, turistas, y de la ciudadanía en general, en coordinación con la Fuerza de Tarea Conjunta del Gobierno de México.

Detalló que para el operativo en el estadio, la Policía CDMX desplegará 7 mil 500 elementos, apoyados por 720 integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Los agentes implementarán el polígono de la “Última Milla” para ordenar el flujo de personas alrededor del recinto, garantizar el arribo de aficionados, la correcta operación de los diferentes sistemas de transporte, y la accesibilidad para vecinos de la zona.

SPB