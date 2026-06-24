Así Es el Operativo en el Estadio Sede CDMX Hoy por México vs Chequia

Policías de la Ciudad de México realizan hoy el operativo “Última milla” y acciones para garantizar la seguridad

Despliegue policial para operativo por partido en estadio sede CDMX. Foto: SSCDespliegue policial para operativo por partido en estadio sede CDMX. Foto: SSC

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Hoy es el partido México vs Chequia en CDMX. Conoce el operativo 'Última Milla' que garantiza la seguridad y movilidad en el estadio. Descubre cómo afecta el cierre de avenidas.

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