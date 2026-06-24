OEIA Alista Inspecciones a Instalaciones Nucleares de Irán por Acuerdo con EUA

El Organismo Internacional de la Energía Atómica afirmó que habrá una revisión a instalaciones nucleares de la república islámica debido al acuerdo del régimen con Estados Unidos

IránLa fecha y el lugar de esas revisiones se están discutiendo y se tomará una decisión pronto. Foto: Reuters.

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El OIEA inspeccionará instalaciones nucleares en Irán, tras un acuerdo clave con EUA. ¿Cuándo y dónde ocurrirá? Detalles aquí.

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