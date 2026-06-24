OEIA Alista Inspecciones a Instalaciones Nucleares de Irán por Acuerdo con EUA

El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, afirmó este miércoles que "tendrán lugar" las inspecciones en las instalaciones nucleares de Irán, aunque no ofreció un cronograma específico.

La semana pasada, la república islámica y Estados Unidos firmaron un acuerdo preliminar destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente, en el que se menciona la participación de esa agencia de control nuclear de Naciones Unidas en los próximos pasos del programa atómico de Teherán.

Grossi dijo este miércoles a los periodistas durante una visita a Japón que ese pacto establece "explícitamente" que "las actividades nucleares que se llevarán a cabo en relación con las instalaciones de material nuclear serán supervisadas por el OIEA".

"Obviamente, para hacer eso, tendremos que inspeccionar", precisó el jefe del organismo.

¿Cuándo serán las revisiones?

La fecha y el lugar de esas revisiones se están discutiendo y se tomará una decisión pronto "en colaboración y cooperación con el gobierno de Irán", dijo.

"Ya sea que esto ocurra hoy, pasado mañana, en una semana o en 10 días, es importante, pero no esencial. Tendrán lugar", insistió.

Irán ya aseguró el martes que no se permitirá al OIEA inspeccionar las instalaciones nucleares bombardeadas por Estados Unidos e Israel el año pasado, al rechazar la afirmación del vicepresidente JD Vance que Teherán había acordado permitir el regreso de los inspectores.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ese mismo día que Irán "acordó plena y completamente" permitir el regreso de los revisores nucleares al país.

ASJ