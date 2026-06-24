¿Qué Avances Hay en el Caso del Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, a Un Año?

Se cumplió un año del hallazgo de 386 cuerpos abandonados al interior del crematorio Plenitud, ubicado en Ciudad Juárez. La Fiscalía de Chihuahua ofreció avances en la investigación

Carroza en instalaciones del crematorio Plenitud donde se localizaron cientos de cuerpos abandonados.Foto: Cuartoscuro | Archivo

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A un año del hallazgo de 386 cuerpos en el crematorio Plenitud, 251 han sido identificados. La Fiscalía de Chihuahua ofreció avances en la investigación

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