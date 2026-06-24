¿Qué Avances Hay en el Caso del Crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, a Un Año?

La Fiscalía de Chihuahua ofreció avances en la investigación sobre el caso del crematorio Plenitud, de Ciudad Juárez, donde el 26 de junio del año pasado se hallaron 386 cuerpos sin entregar a sus familiares, quienes a cambio recibieron cenizas falsas.

Hasta hoy se han identificado plenamente 251 cuerpos. Se ha determinado que los fallecimientos databan desde 2022 y se informó que hay averiguaciones abiertas contra funcionarios de la Comisión Estatal de Riesgos Sanitarios y servidores públicos municipales, por posibles actos de negligencia y corrupción.

A un año del hallazgo

En el crematorio Plenitud el tiempo se detuvo. El olor a muerte sigue presente. La carroza y la camilla donde fueron vistos los primeros cuerpos siguen ahí.

386 corazones rojos, muchos con nombre y con un mensaje de afecto, continúan pintados en la fachada del crematorio Plenitud. Este es el recordatorio de decenas de familias que todavía la justicia no ha llegado y que esas personas debieron ser cremadas para tener un descanso eterno.

Rosa Rodríguez, víctima de fraude, señaló:

"Nosotros no peleamos otra cosa más que el cuerpo de mi padre, no’más le dijeron a mi hermana que habían entregado el cuerpo al crematorio y ellos ya no sabían más"

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El propietario del crematorio estuvo preso y mediante un amparo obtuvo su libertad. El amparo fue revertido y ahora está prófugo de la justicia.

El único trabajador del crematorio murió en prisión.

"No dicen nada, no'más que espérennos; tengan paciencia, pero la paciencia se está acabando", aseguró, Rosa Rodríguez.

Silvia Banda lleva un año con la incertidumbre. Asegura que su instinto de madre le dice que lo que tiene en la urna no son los restos de su hijo Kevin Gabriel Ramírez, fallecido el 17 de diciembre de 2023.

"Hasta ahorita no me han entregado nada, es muy feo esto, esto es estar muerto en vida", señaló.

Alistan terreno en panteón para inhumar cuerpos

La Fiscalía de Chihuahua señala que no podrá resguardar por mucho tiempo los cuerpos aún no identificados plenamente, por lo que alistan un terreno en el Panteón Municipal San Rafael de Ciudad Juárez para inhumarlos.

"Ya tenemos los perfiles genéticos de casi todos, no podemos permanecer con los cuerpos depositados sin darles ese destino final", explicó el fiscal especializado en Operaciones Estratégicas, de Chihuahua, Javier Sánchez Herrera.

Colectivos se oponen

"Supuestamente en el SEMEFO nos dijeron que para abril de este año todos los cuerpos iban a estar entregados y al parecer quedan 100 y fracción de cuerpos sin identificar", afirmó Laura Sandoval, una víctima.

Con información de Elizabeth Mávil

LECQ