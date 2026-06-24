No Repuntan las Ventas en los Restaurantes de la Ciudad de México

En medio de la fiesta mundialista, los restaurantes de la Ciudad de México no han reportado récords en el consumo o ticket promedio, pese a la visita de turistas nacionales e internacionales.

Al respecto Mireya Ruiz, vicepresidenta de CANIRAC, indicó:

“Hay lugares en donde el ticket promedio de una persona puede ser de mil pesos, pero el medio en toda la República está entre 280 y 500, podía haber una derrama de 580 millones de dólares adicionales. Y la verdad es que no ha llegado, porque no ha llegado el turista que esperábamos, los beneficiados han sido aproximadamente un 25% de todos los encuestados. El otro 25% se ha quedado igual y del 50% restante, algunos reportan ventas menores de los comparativos por un día corriente”

Incluso los restaurantes especializados en deportes y ubicados en el centro de la capital han reportado consumos limitados.

Por su parte Joel, gerente de restaurante, asegura:

“El tema de esa parte de la economía, la verdad es que veo que también la economía de otros países está mermada, hacen el esfuerzo de venir y de invertir en la Ciudad de México, en todas las sedes del Mundial, pero sí, veo que es una constante, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, muchos de ellos te cuentan que hace por lo menos un año y medio empezaron a hacer como el ahorro de todo este tema del Mundial”

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Turistas

Sin embargo, turistas nacionales e internacionales aseguran que sí están destinando presupuesto para disfrutar del Mundial.

Como lo refiere José, un turista estadounidense:

“He vivido la experiencia aquí en los restaurantes. A mí me gusta salir a comer y tratar de diferentes comidas y bebidas, el bufet que estamos tratando de hacerlo entre cada restaurante, aunque sea hacerlo entre 2 mil y así ya poder convivir y comer bien, tomar”

En tanto, Mario, un turista mexicano, señaló:

“Vamos a ir al Ángel, yo quiero visitar el Fan Fest también. Y bueno, probar la gastronomía que nuestro bello México ofrece”

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, destacó que los bloqueos, la lluvia y otros factores han enfriado al Mundial en temas de derrama económica.

“En la Ciudad de México en particular, la verdad es que no nos ha ido como esperábamos. Entre la CNTE, la verdad es que sí hizo una afectación en todo el corredor Reforma, hasta el Zócalo, muy grande, porque no fue solo el Centro Histórico, los cierres empezaban de Reforma desde Chapultepec, hubo días que cerraron el Circuito Interior. Súmale las lluvias, mañana va a ser una locura nuevamente, no necesariamente esa fiesta se va a un restaurante, se queda en El Ángel”, explicó Mireya Ruiz, vicepresidenta de CANIRAC.

Con información de Mónica Garduño

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