No Repuntan las Ventas en los Restaurantes de la Ciudad de México

Restauranteros de la CDMX no han tenido los ingresos que anticipaban por la visita de aficionados al futbol. El plantón de la CNTE, las marchas y el mal clima han mermado sus ventas

Comensales en un restaurante de la CDMX con poca afluencia de clientes.Foto: N+

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A pesar del Mundial, las ventas en restaurantes de CDMX no despegan. Factores como bloqueos y clima adverso juegan en contra.

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