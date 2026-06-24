Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 23 de Junio 2026: Ganadores Sorteo Mayor 4017

El Sorteo Mayor 4017 que entrega 21 millones de pesos como premio mayor y rinde homenaje al 112 Aniversario de la Toma de Zacatecas se celebra este martes 23 de junio de 2026. Y en N+ te compartimos la lista completa de premios y resultados de la Lotería Nacional de hoy.

Se trata de la cuarta rifa previa a que concluya el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de Junio 2026. Se lleva a cabo en tres series y ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos repartidos en 18,760 premios.

Si es tu primera vez participando en el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional, o ya eres un asiduo comprador de billetes, te compartimos los resultados del Sorteo Mayor 4016 del 16 de junio de 2026.

¿Dónde ver el Sorteo de la Lotería Nacional de hoy en vivo?

La ceremonia de premiación del Sorteo Mayor 4017 se celebrará en punto de las 20:00 horas y tú puedes seguir la transmisión en vivo a través de internet. Sólo es necesario que entres desde una computadora, tablet o celular a la cuenta de Youtube de la Lotería Nacional.

Allí debes dar clic en la opción de Juegos Tradicionales, ubicar la pestaña "En Directo" y seleccionar el video con la leyenda "Sorteo Mayor no. 4017: 112 Aniversario de la Toma de Zacatecas". También puedes seguir la ceremonia en vivo directo desde aquí.

Aunque la ceremonia da inicio a partir de las 20:00 horas, desde minutos antes se habilita el video en vivo para que observes los preparativos de las urnas con los números en juego.

Resultados Lotería Nacional 23 de Junio 2026: Lista de números ganadores del Sorteo Mayor 4017

Por si se te perdió algún detalle de la ceremonia, en N+ hacemos un listado con todos los números ganadores del Sorteo 4017 de la Lotería Nacional. Incluido el billete que se lleva el Premio Mayor.

A partir de las 20:00 horas podrás ubicar aquí los números ganadores y los premios que obtuvieron la noche de este martes.

El número 23696 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 19859 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio

El número 02738 obtiene premio de 900, 000.

El número 23399 obtiene premio de 240, 000.

El número 26238 obtiene premio de 240, 000.

El número 50403 obtiene premio de 240, 000.

El número 54471 obtiene premio de 240, 000.

El número 27482 obtiene premio de 120, 000.

El número 22343 obtiene premio de 120, 000.

El número 58755 obtiene premio de 120, 000.

El número 30242 obtiene premio de 120, 000.

El número 39713 obtiene premio de 120, 000.

¿Cuánto cuesta un cachito del Sorteo Mayor y qué premios da?

El Sorteo Mayor es uno de los Juegos Tradicionales de la Lotería Nacional, adquirir un cachito para participar en esta rifa tiene un costo de 30 pesos, mientras que una serie (20 cachitos) cuesta 600 pesos.

Según el número de billetes o "cachitos" que compres será el monto del premio que obtienes. A continuación verás ejemplos de los premios que podrías cobrar.

Al comprar un "cachito" o billete del Sorteo Mayor puedes ganar hasta 350 mil pesos.

Al comprar una serie del Sorteo Mayor puedes ganar hasta 7 millones de pesos.

Si compraste tres series del Sorteo Mayor, puedes obtener el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

SARR