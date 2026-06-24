Resultados Lotería Nacional En Vivo Hoy 23 de Junio 2026: Ganadores Sorteo Mayor 4017

El Sorteo de la Lotería Nacional de este martes entrega 27 millones de pesos como Premio Mayor. Consulta aquí la lista completa de números ganadores a partir de las 20:00 horas

Boleto del Sorteo Mayor 4017. Resultados de la Lotería Nacional 23 Junio 2026Conoce si estás entre los boletos premiados del Sorteo Mayor 4017: Lista completa de ganadores de la Lotería Nacional del 23 de Junio 2026. Foto: Facebook Lotería Nacional.

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